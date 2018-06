TRAFFICO OGGI, BOLLETTINO 2 GIUGNO/ Bollino rosso sulle autostrade: 2 km di coda sulla A9 Lainate-Svizzera

Traffico oggi, bollettino 2 giugno, bollino rosso sulle autostrade: code al Brennero e a Cava de’ Tirreni. Rallentamenti da nord a sud, traffico intenso previsto anche per domani

02 giugno 2018

Traffico intenso oggi e domani sulle autostrade d'Italia

Sono milioni gli italiani che per il 2 giugno hanno deciso di prendere la macchina per trascorrere una Festa della Repubblica fuori porta e all'insegna del relax. Peccato che spesso e volentieri nei piani idilliaci dei turisti si inserisca la variabile traffico. Cosa dice il bollettino al momento? Stando al portale di Autostrade per l'Italia, attualmente la situazione più spinosa è quella che si registra sulla A9 Lainate-Svizzera, per la precisione al km 42.3 direzione Svizzera, dove i km tra Como Centro e Chiasso per attraversamento dogana sono un paio. Un km di coda anche tra Calenzano e Bivio A1-Variante sulla A1 Bologna-Firenze al km 262.2 verso Milano. Sempre per quanto riguarda la A9 Lainate-Svizzera da registrare una coda tra Fino Mornasco e Como Grandate per traffico intenso. (agg. di Dario D'Angelo)

TRAFFICO, GIORNATA DA BOLLINO ROSSO

Oggi e domani saranno due giorni di bollino rosso e nero per il traffico sulle autostrade. Vista la Festa della Repubblica, diversi gli italiani che hanno deciso di mettersi in viaggio per il weekend: vediamo quindi la situazione attuale da nord a sud. A livello generale, come riferisce l’agenzia Ansa, la previsione è di bollino nero in direzione nord, e rosso nel pomeriggio sempre nella stessa tratta. Rosso invece verso il sud questa mattina, mentre diventerà giallo (traffico meno intenso), di pomeriggio. Per quanto riguarda la giornata di domenica, code in particolare verso il nord, ma anche verso le città, quando i vari vacanzieri faranno ritorno presso le proprie abitazioni.

CODE IN MOLTI TRATTI DELLE AUTOSTRADE

Nel dettaglio, si segnalano code sulla Brennero-Modena in direzione Brennero, verso l’Austria, fra Bressanone e Vipiteno: rallentamenti per 2 km. Code anche da Como verso la Svizzera, dove si segnalano anche in questo caso 2 km all’altezza della barriera di Chiasso. Forti rallentamenti anche in Liguria, in particolare presso le uscite di Genova, Savona e Albisola, in direzione mare. Sulla Milano-Bologna, forti rallentamenti all’altezza di Modena e Bologna, nonché presso i caselli di Rimini, in direzione riviera romagnola. In Toscana e Lazio, traffico intenso all’altezza di Prato e Roma, mentre tornando sul versante Adriatico, code in uscita a Poggio Imperiale provenendo da Bari. Infine, in Campania, code all’altezza di Napoli e soprattutto a Cava de’ Tirreni, dove si registrano ben 6 km di coda per lavori sulla Salerno-Reggio Calabria. I dati sono forniti da Autostrade.it.

