Alessandra Appiano è morta: si è suicidata?/ Ultime notizie, la scrittrice e conduttrice tv aveva 59 anni

Alessandra Appiano è morta: si è suicidata? Ultime notizie, la scrittrice e conduttrice tv aveva 59 anni. Secondo le prime indiscrezioni sembrerebbe trattarsi di un gesto volontario

Alessandra Appiano, morta oggi all'età di 59 anni

Grave lutto nel mondo della scrittura e della televisione: è morta Alessandra Appiano. Scrittrice, ma anche giornalista e conduttrice televisiva, aveva 59 anni. Stando alle prime indicazioni in mano agli inquirenti, come riportato da varie testate online, a cominciare dal Corriere della Sera, pare si tratti di un gesto volontario: la donna si sarebbe suicidata. Nata ad Asti in Piemonte, l’Appiano era un volto piuttosto noto al grande pubblico, visto che spesso e volentieri era presente nei vari salotti dei programmi Rai e Mediaset, in particolare durante gli show mattinieri e pomeridiani, nelle vesti di esperta ed opinionista. Viveva a Milano ed è stata ritrovata proprio nella sua abitazione. Difficile capire il perché di tale gesto, forse la donna soffriva di depressione, fatto sta che nessuno pare avesse il sentore di ciò che stava per succedere.

ALCUNI DEI SUOI ROMANZI PIU' NOTI

Il suo ultimo libro era uscito soltanto un anno fa, a maggio del 2017, dal titolo “Ti meriti un amore”, un titolo che suona quasi come un presagio dopo quanto accaduto. Il romanzo che l’aveva resa più famosa è “Amiche di salvataggio”, con cui aveva ottenuto il premio Bancarella nel 2003, quindici anni fa. Fra le sue opere più note, "Le belle e le bestie", "Scegli me", "Le vie delle signore sono infinite", quest’ultimo, romanzo in cui veniva descritto con molta ironia il modo femminile di oggi. I suoi romanzi sono stati tradotti e venduti in diversi paesi europei.

© Riproduzione Riservata.