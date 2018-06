Corpus Domini, che cos’è?/ Diretta streaming video, il Papa celebra ad Ostia la festa del Corpo di Cristo

Corpus Domini: che cos'è e perchè si festeggia oggi il Corpo di Cristo. Diretta streaming video, Papa Francesco celebra da Ostia la ricorrenza sulle orme di Paolo VI

03 giugno 2018

Papa Francesco (LaPresse)

La Chiesa Cattolica celebra il 3 giugno la festa del Corpus Domini con le Sante Messe di tutto il globo dedicate alla memoria e al miracolo del Corpo di Cristo nel mistero dell’Eucaristia: è una festa di precetto che chiude di fatto il ciclo delle feste del periodo post Pasqua nella cristianità, celebrando il mistero dell'Eucaristia istituita da Gesù nell’Ultima Cena. In particolare, in questa festa storica della Chiesa, si celebra la relazione esistente tra Eucaristia e Chiesa, fra il Corpo di Cristo e il suo Corpo Mistico attuale, differenziandosi così dalla celebrazione del Giovedì Santo con l’Ultima Cena del Signore poco prima della Pasqua. Il Corpus Domini ha una storia abbastanza “recente” rispetto alla fondazione della Cristianità, dato che è stata istituita grazie ad una suora che nel 1246 per prima volle realmente celebrare il mistero dell’Eucaristia in una festa vera e propria, diversa dal clima di riflessiva mestizia e meditazione durante il Giovedì Santo. Si era in Belgio, a Liegi, e la storia divenne in rapido tempo “internazionale”: nel 1208 la beata Giuliana di Retìne, priora nel Monastero di Monte Cornelio presso Liegi, «vide durante un'estasi il disco lunare risplendente di luce candida, deformato però da un lato da una linea rimasta in ombra: da Dio intese che quella visione significava la Chiesa del suo tempo, che ancora mancava di una solennità in onore del SS. Sacramento», riporta Famiglia Cristiana.

CORPUS DOMINI, COS'E'? IL MIRACOLO DI BOLSENA

La richiesta pervenne al Vescovo che decise di istituire la festa del Corpus Domini la data del giovedì dopo l’ottava della Trinità: ma per giungere poi anche a Roma, in Vaticano, occorrevano ancora qualche anno prima di giungere a Bolsena, teatro della seconda e decisiva miracolosa vicenda legata all’Eucaristia. Nel 1263 un prete boemo, in pellegrinaggio verso Roma, si fermò a dir messa a Bolsena ed al momento dell'Eucarestia, nello spezzare l'ostia consacrata al Signore, fu pervaso dal dubbio estremo che essa contenesse veramente il corpo di Cristo. Intervenne però il miracolo della stessa Eucaristia visto che immediatamente pare che dall’ostia uscirono alcune gocce di sangue che macchiarono indelebilmente il bianco corporale del prete boemo oltre ad alcune pietre dell’altare che ancora oggi sono custodite all’interno della basilica di Santa Lucia. A quel punto Papa Urbano IV istituì ufficialmente la festa del Corpus Domini estendendola dalla circoscrizione di Liegi a tutta la cristianità.

SULLE ORME DI PAPA PAOLO VI

Per la celebrazione del Corpus Domini di questo 3 giugno 2018, il Papa ha deciso di percorrere le orme di Paolo VI di cui a ottobre proclamerà le canonizzazione definitiva: dalle ore 18 di questo pomeriggio, Francesco celebrerà la festa del Corpo del Signore da Ostia, nella piazza antistante la parrocchia di Santa Monica. Al termine la processione con il Santissimo Sacramento e la benedizione eucaristica del Pontefice: oltre al Pontefice, ci saranno anche il vicario della Diocesi di Roma, l’arcivescovo Angelo De Donatis, i vescovi ausiliari e i sacerdoti delle parrocchie di Ostia. Con la diretta video tv su Tv 2000 e in streaming live sul canale YouTube di Vatican Media, la Chiesa ricorda il mistero del Corpus Domini dalla difficile periferia romana del litorale ostiense: esattamente 50 anni fa Papa Paolo VI presiedette - era il 13 giugno 1968 - la celebrazione del Corpus Domini a Ostia. Ai cittadini ostiensi, il prossimo Santo Papa Montini rivolgeva queste parole ormai mezzo secolo fa: «qua Noi personalmente siamo venuti per dimostrarvi come voi Ci siate Figli e Fratelli, non solo come cattolici e credenti, ma altresì come fedeli della Nostra Diocesi, e perciò a Noi cari anche per questo titolo di speciale comunione: siete Nostri diocesani! e come tali vi consideriamo in quel rapporto speciale d’interesse, di cura e d’amore, che la Chiesa stabilisce promovendo e determinando il suo ministero pastorale», come riportate da Aci Stampa. Il Papa quest’anno ricorda dunque - nel celebrare la centralità del Corpo di Gesù - proprio la figura e la paternità di Paolo VI, uno degli uomini più importanti del Novecento religioso, culturale e politico.

