Frecce Tricolori, Bellaria Air Show 2018/ Video, dove e quando vedere la Pattuglia Acrobatica Nazionale

Sale altissima l’attesa per il Bellaria Air Show, evento aereo acrobatico che si terrà da domani pomeriggio in quel di Bellaria, cittadina in provincia di Rimini in Emilia Romagna. Una kermesse che attira sempre svariate migliaia di curiosi, attratti in particolare dalla presenza della Pattuglia Acrobatica Nazionale Frecce Tricolori. L’evento sarà completamente gratuito, essendo visibile nei cieli sopra le spiagge di Bellaria e Igea Marina, ed in particolare presso il lungomare di zona Portocanale Polo Est. Questa mattina, dalle ore 10:30, le prove della Patrouille de France, la Pattuglia Acrobatica Nazionale francese, mentre nellal giornata di ieri ha eseguito dei passaggi di prova la Pattuglia Acrobatica Nazionale Frecce Tricolori.

IL PROGRAMMA DELL’EVENTO

L’evento vero e proprio inizierà alle ore 15:00 di oggi e terminerà alle 19:00 di questa sera, quattro ore intense in cui si potrà assistere alle migliori acrobazie aeree, ma anche a velivoli speciali che raramente si possono osservare così da vicino. Fra le esibizioni più attese di questo show, al di là ovviamente del passaggio delle Tricolori italiane e francesi, anche quella dei Baltic Bees 6 L39, jet lituani colorati interamente di giallo e blu, le tinte appunto della bandiera lituana. In volo anche l’elicottero militare HH139AM, con la dimostrazione Sar, nonché lo Yak 52 del team Yakitalia, jet decisamente d’annata, ma che regalerà delle acrobazie mozzafiato. Sui cieli della Romagna, infine, anche due jet da combattimento come l'M346 e l’EFA, che attireranno l’attenzione dei curiosi in particolare per il loro suono incredibile.

LA DIRETTA TV VIDEO E STREAMING

I fortunati che potranno assistere dal vivo al Bellaria Air Show, dovranno recarsi sulle spiagge vicino a Rimini, tutti gli altri, potranno seguire lo show aereo in diretta televisiva. Rai Uno ha infatti acquisito i diritti in esclusiva di questa splendida kermesse, che trasmetterà in diretta ma ovviamente non per l’intera durata della manifestazione, molto probabilmente, per il solo passaggio delle Frecce Tricolori. Questo evento sarà inoltre fruibile anche in diretta tv streaming, collegandosi all’indirizzo raiplay.it, tranquillamente dal proprio smartphone, o eventualmente attraverso il pad o il personal computer. Ricordiamo inoltre che l’evento, oltre allo show nei cieli, prevederà anche uno show a terra, visto che saranno esposti modelli di aerei e di elicotteri in appositi stand installati dalle ore 11 alle 19 in zona Portocanale, e dalle 16 alle 24 in Piazza Matteotti. Di seguito il video dello show di Bellaria dell’anno scorso.

