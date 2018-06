Germania, spari nel Duomo di Berlino/ Video ultime notizie: poliziotto colpisce sospetto, allarme terrorismo

Spari nel Duomo di Berlino in Germania: video e ultime notizie live, ancora da capire le cause dell'episodio interno alla Cattedrale. Un poliziotto ha ferito alle gambe un sospetto "agitato"

03 giugno 2018 Niccolò Magnani

Spari nel Duomo di Berlino (Pixabay)

È ancora tutto molto nebuloso per le prime fasi concitate dopo la sparatoria appena avvenuta in Germania nella capitale Berlino: secondo quanto riportato dalla stessa Polizia Federale, un agente avrebbe sparato ad un uomo sospetto all’interno del Duomo che veniva dato in “stato confusionale e di ribellione”, così almeno riporta un portavoce della polizia berlinese. Poco dopo le 16 di questo pomeriggio avviene il tutto quando all’interno della meravigliosa Cattedrale della capitale tedesca, piena di turisti e fedeli per una normale domenica di inizio estate, un uomo inizia a dare in escandescenza spaventando i presenti. Non è ancora chiaro se abbia avuto con sé un’arma o abbia tentato di minacciare qualcuno, sta di fatto che i tanti agenti - sempre presenti per la consueta emergenza terrorismo che colpisce l’intera Europa da ormai diversi anni - sono entrati nella struttura ecclesiastica e uno di loro avrebbe colpito il sospetto, ferendolo ad una gamba.

I PRIMI DETTAGLI EMERSI

Non vi sono al momento notizie di altri feriti o peggio vittime all’interno o all’esterno del Duomo di Berlino: la sparatoria è durata qualche minuto sotto il terrore dei presenti fedeli e turisti che sono stati poi fatti evacuare dall’interno della grande Chiesa tedesca. L’intera zona del Duomo è stata isolata e nessuno può avvicinarsi fino a nuovo ordine, come ha spiegato anche la stessa polizia di Berlino in un primo tweet informativo. «Si prega di evitare speculazioni o false notizie», hanno anche aggiunto gli agenti nel primo comunicato ufficiale dopo lo sparo all’interno della Cattedrale. L’uomo viene definito “esagitato” ma non sono ancora chiare le cause e se soprattutto si tratti di un tentativo di attentato terroristico, l’ennesimo in patria tedesca, o se invece è un episodio che verrà derubricato a mero “fatto di cronaca interna”. Qui invece trovate le primissime immagini pubblicate in un video su Twitter della gente intenta ad evacuare dal Duomo con l’arrivo dei tanti mezzi delle forze dell’ordine tedesche in attesa di capire meglio cosa sia successo all’interno della chiesa cattolica.

