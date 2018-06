Maltempo, allerta gialla nel Nord Italia/ Previsioni meteo: forti temporali in arrivo fino a martedì

Maltempo, allerta gialla nel Nord Italia. Previsioni meteo: forti temporali in arrivo fino a martedì. L'allarme riguarda Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Marche e Umbria

03 giugno 2018 Silvana Palazzo

Maltempo, allerta gialla nel Nord Italia (Foto: da Pixabay)

Maltempo in arrivo nel Nord Italia: allerta gialla su Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Marche e Umbria per la giornata di domani, lunedì 4 giugno. Nelle prossime ore un vortice depressionario in transito provocherà una instabilità sulle regioni settentrionali, causando fenomeni temporaleschi, anche forti sulla regione lombarda. Il Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Alle regioni spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati. Il bollettino della Protezione civile prevede dalla serata di oggi, domenica 3 giugno 2018, piogge a prevalente carattere di rovescio o temporale su Lombardia, Piemonte in estensione ad Emilia-Romagna e Veneto. Questi fenomeni saranno accompagnati da forti rovesci, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

ALLERTA MALTEMPO ANCHE IN VENETO

Sta per cominciare una settimana all'insegna di forti temporali e piogge. Il Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto ha annunciato che dalla mezzanotte di oggi fino alle 14 di martedì 5 giugno lo stato di allarme in tutti i bacini idrografici del Veneto a causa di possibili situazioni di criticità idrogeologica dovuta a precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o a temporali localmente anche forti. L'Arpav ha previsto per domani tempo nuvoloso, a tratti molto nuvoloso. Probabili schiarite nel pomeriggio, ma dal mattino a partire dalle zone montane e dalla pianura centro-occidentale potrebbero verificarsi precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con possibilità di fenomeni localmente intensi. Come riportato da L'Arena, le precipitazioni saranno in esaurimento sulle zone montane dalla serata di domani. Martedì invece sono previste precipitazioni sulla pianura meridionale, anche a carattere di rovescio o temporale, occasionalmente intenso.

