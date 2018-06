Piacenza, selfie choc davanti alla donna appena investita dal treno/ Foto, beccato mentre fa la V di vittoria

Piacenza, donna sotto treno: si fa un selfie con la ferita. Foto, ragazzo si fotografava con la V di vittoria. E' accaduto lo scorso 26 maggio, Polfer obbliga il giovane a cancellare tutto

Selfie mentre la donna viene investita dal treno (foto da "La Libertà" di Giorgio Lambri)

La donna era appena stata investita dal treno, con una gamba martoriata, lui si stava facendo un selfie con tanto del segno “V” di vittoria. L’episodio, a dir poco sgradevole e ai limiti della follia umana, è accaduto lo scorso 26 maggio. Ad immortalarlo è stato il giornalista Giorgio Lambri, che oggi ha pubblicato lo scatto sul quotidiano La Libertà, in cui si nota sulla destra la donna appena investita, soccorsa dal personale medico e sanitario, e sulla sinistra, sulla banchina del treno vestito completamente di bianco, un ragazzo che si scatta una foto e che sembra appunto fare il famoso gesto della vittoria. L’episodio è avvenuto presso la stazione di Piacenza, e il ragazzo, dopo essere stato colto in flagrante e fermato dalla polizia ferroviaria, è stato poi costretto a cancellare lo scatto.

CANCELLATO IL SELFIE DOPO PROTESTE

Il giovane ha addirittura protestato mentre le forze dell’ordine gli intimavano di eliminare per sempre gli scatti dal suo smartphone, non comprendendo quindi la gravità del gesto appena portato a termine. La Polfer sta esaminando la posizione del ragazzo, ma come riporta l’edizione online del quotidiano Il Messaggero, non sembrano esservi gli estremi per alcun reato: solo tanta rabbia, disgusto e indignazione. La foto la potete trovare in alto a questa notizia, e nella sua pubblicazione il giornalista Giorgio Lambri ha aggiunto la didascalia: «La barbarie che non ti aspetti: il selfie davanti a una tragedia». Per la cronaca, la donna non è in pericolo di vita, ma le è stata amputata la gamba destra.

