Ravenna, notte hot in caserma e segna lo straordinario. Carabiniere indagato per truffa e falso: ha avuto un rapporto sessuale con una ragazza conosciuta prima in un bar

03 giugno 2018 Redazione

Indagine a Ravenna nei confronti di un appuntato dei carabinieri. Stando a quanto riportato questa mattina dall’agenzia Ansa, riprendendo Il Resto del Carlino, l'uomo sarebbe accusato di truffa e falso ideologico commesso da pubblico ufficiale, colpevole di aver portato in caserma di notte due donne, con una delle quali avrebbe avuto un rapporto sessuale. I fatti sarebbero avvenuti fra l’11 e il 12 gennaio scorso, e il militare sarebbe già stato trasferito dalla sede dove operava dopo l’accaduto. Inizialmente le indagini condotte dal pubblico ministero Cristina D’Aniello, avevano l’obiettivo di scoprire se ci fosse stata violenza sessuale o meno da parte del carabiniere, visto che la donna in questione (conosciuta in un bar poco prima dell’atto) aveva denunciato il militare.

A BREVE POTREBBE ESSERE RINVIATO A GIUDIZIO

Esclusa totalmente questa ipotesi, visto che il rapporto sarebbe stato consenziente, come dichiarato anche dall’altra ragazza presente in caserma. Il 48enne è però accusato di aver segnato un’ora di straordinari in più, precisamente da mezzanotte all’una, e soprattutto, di aver dichiarato il falso, dicendo di voler portare con urgenza le due ragazze al comando di viale Pertini, per prenderne le generalità e acquisire informazioni. Le indagini si sono concluse negli scorsi giorni e a breve dovrebbe partire la richiesta di rinvio a giudizio: il carabiniere rischia un processo, al termine del quale potrebbe venire estromesso per sempre dall’arma.

