Roma, fascetta attorno al collo: grave bambina di 3 anni: la madre l’ha trovata cianotica riversa a terra. L'episodio si è verificato nella serata di venerdì nel quartiere San Giovanni

Ha rischiato di finire in tragedia il gioco di una bambina di appena 3 anni. Una piccola di origini egiziane si trovava nella sua cameretta in un appartamento sito nel quartiere San Giovanni in Roma, quando è riuscita ad impossessarsi della cassetta degli attrezzi del padre. Qui ha trovato delle fascette usate di solito per legare fra loro i cavi e i tubi, ed ha malauguratamente deciso di stringersela al collo. La madre l’ha chiamata per venire a tavola, ma la piccola non rispondeva: «Stavo cucinando, saranno state quasi le otto di sera – il racconto che la donna avrebbe fatto alla polizia, come scrive Il Corriere della Sera - lei stava da sola in un’altra stanza. Quando era pronto in tavola l’ho chiamata affinché venisse in cucina, ma non ha risposto. Ho come avuto un presentimento e sono andata a cercarla: l’ho trovata per terra, sul pavimento, cianotica, quasi non respirava più. Al collo aveva quella maledetta fascetta».

ESCLUSI DANNI CEREBRALI

La donna ha quindi allertato la vicina di casa (che ha tagliato la fascetta con le forbici) e a poi chiamato i soccorsi, nel frattempo, il marito è tornato in fretta e furia dal lavoro. I medici, giunti in casa degli egiziani, hanno stabilizzato la bambina per poi trasferirla in ambulanza al San Giovanni: viste le condizioni gravi si quindi optato per il ricovero al Bambin Gesù. La piccola non è ancora fuori pericolo e saranno decisive le prossime ore per capire se la stessa ha riportato dei danni cerebrali causanti dall’asfissia prolungata, anche se i primi accertamenti hanno dato esiti negativi. Per ora la bimba avrebbe subito solo «un danno limitato a livello polmonare», e si trova attualmente sedata e ventilata. Gli inquirenti escludono si tratti di tentato omicidio e propendono invece per l’ipotesi di incidente domestico. La procura deciderà a breve se aprire o meno un’inchiesta.

