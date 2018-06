Roma, incidente a Ponte Marconi: in 3 sullo scooter/ Morto 19enne dopo scontro con auto, gravi gli altri due

Roma, incidente a Ponte Marconi: in 3 sullo scooter. Morto 19enne dopo scontro con auto, gravi gli altri due ragazzi che erano con lui. La moto si è scontrata con un'automobile

Incidente mortale avvenuto questa mattina a Roma

Incidente mortale avvenuto questa mattina a Roma, poco prima delle 5:00. Stando a quanto riportato dall’edizione online del quotidiano Il Tempo, un ragazzo di appena 19 anni è morto dopo essersi scontrato con un’automobile. In base alle prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine, l’incidente è avvenuto all’altezza di ponte Marconi, all'incrocio con il lungotevere degli Inventori. La vittima era a bordo di uno scooter di grossa cilindrata, un Honda Sh 125, in compagnia di altri suoi due amici, quando si è scontrato, per cause ancora da accertare, con un’automobile, un’Audi che sopraggiungeva in quell’istante.

MORTO IL GUIDATORE, GRAVI GLI ALTRI DUE

Subito sono stati allertati i soccorsi, e sul luogo dello scontro sono arrivate diverse ambulanze del 118, ma per il 19enne guidatore non c’è stato nulla da fare: è morto poco dopo nonostante i tentativi di rianimarlo. Sono in gravi condizioni, invece, i due passeggeri, ricoverati d’urgenza presso gli ospedali Sant'Eugenio e San Camillo. Poco dopo i soccorsi sono giunti anche gli uomini della Polizia di Stato e la Polizia Municipale del Gruppo Marconi, che si sono subito messi al lavoro per i rilievi scientifici e cercare di capire cosa sia successo. Il ponte Marconi è stato chiuso al traffico per favorire le indagini e pulire la carreggiata, e diverse linee di autobus che passano di lì sono state deviate. Dopo qualche ora la circolazione è ripresa regolarmente.

© Riproduzione Riservata.