VIBO VALENTIA, SPARATORIA CONTRO MIGRANTI IN CALABRIA/ Ultime notizie: un morto e due feriti

Sparatoria tra San Calogero e Rosarno: morto un maliano di 31 anni, altri due immigrati feriti. L'episodio si è verificato nella serata di ieri, attorno alle 20:30: ecco cosa è successo

03 giugno 2018 - agg. 03 giugno 2018, 11.01 Davide Giancristofaro Alberti

Un morto e due feriti in una sparatoria avvenuta ieri sera a Rosarno

Gli inquirenti sono al lavoro per cercare di ricostruire quanto accaduto nella tarda serata di ieri in Calabria, precisamente nei territori fra San Calogero e Rosarno, a cavallo fra la provincia di Vibo Valentia e Reggio. Come scrive la Gazzetta del Sud, due compagnie di carabinieri stanno indagando, e al momento si sa solo che un maliano di 31 anni è stato ammazzato dopo essere stato colpito alla testa da lunga distanza. Il ragazzo è stato trasportato d’urgenza ancora vivo presso l’ospedale di Polistena, poi dirottato ai Riuniti di Reggio Calabria a seguito delle gravi lesioni cerebrali riportate dopo il colpo di fucile. Nella struttura ospedaliera reggina il maliano è giunto ancora vivo, per poi andare in arresto cardiaco: a quel punto è stato trasferito nel reparto di rianimazione dove però è spirato poco dopo. Come dicevamo, gli inquirenti stanno cercando di risalire ai colpevoli, ricostruendo quindi l’esatta dinamica dei fatti. Prima di tutto bisognerà capire chi ha sparato, e secondariamente, il perchè di tale gesto. La prima pista battuta è quella di un tentato furto, visto che i tre migranti sarebbero stati sorpresi a rubare in una vecchia ditta, ma non sono da escludere altre ipotesi. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

MORTO UN MALIANO DI 31 ANNI

Un immigrato di 31 anni è morto e altri due stranieri sono rimasti feriti, in una sparatoria avvenuta ieri sera in Calabria, precisamente nel comune di San Calogero, provincia di Vibo Valentia. Stando a quanto riportato dall’edizione online de La Repubblica, i tre uomini sarebbero stati colpiti vicino ad una vecchia fabbrica in zona Ex Fornace, e secondo le forze dell’ordine sarebbero stati beccati mentre rubavano qualcosa nell’edificio, molto probabilmente del materiale per la tendopoli di San Fernando. A Rosarno, paese vicino, c’è un maxi accampamento dove vivono svariati migranti che lavorano nelle piantagioni della Piana di Gioia Tauro, e non è da escludere che i tre provenissero proprio da quelle abitazioni di fortuna.

RIUNIONE DI EMERGENZA

Qualcosa di molto simile si era già verificato nel 2010, quando, dopo una sparatoria che aveva colpito alcuni migranti, si scatenò una protesta che andò avanti per diversi giorni. Per evitare che si verifichino nuovamente quegli episodi, è stata indetta una riunione d’emergenza fra le forze di polizia nella Prefettura di Reggio Calabria. Dopo tale vertice si è deciso di intensificare i controlli nell’area della tendopoli, evitando così il ripetersi di casi di criminalità, sia fra i migranti, quanto fra i cittadini calabresi. Per quanto riguarda la vittima, il 31enne maliano Sacko Soumayla sarebbe stato colpito da lunga distanza, quindi presumibilmente con un fucile: trasportato in gravissime condizioni all’ospedale di Reggio Calabria, è spirato poche ore dopo il ricovero. La sparatoria, come sottolinea la Gazzetta del Sud, è avvenuta attorno alle 20:30 di ieri.

