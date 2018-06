Tiziano Ferro contro Ministro Fontana/ “Famiglie gay non esistono? Mi basta smettere di sentirmi invisibile”

Tiziano Ferro contro il Ministro Lorenzo Fontana: "le famiglie gay non esistono? Mi basterebbe smettere di sentirmi invisibile". Critiche al leghista dal mondo LGBT: la difesa di Fedriga

03 giugno 2018 Niccolò Magnani

Tiziano Ferro contro il Ministro Fontana

Le parole del ministro Lorenzo Fontana sulle famiglie gay non sono piaciute praticamente da tutto il mondo dello spettacolo, dello star system, della cultura progressista e da tantissima gente comune che concepisce la presenza di famiglie “arcobaleno” come un fattore ormai da accettare e riconoscere alla stessa stregua di quelle “normali”. Un polverone incredibile a cui non si ritrae neanche Tiziano Ferro, tra i maggiori esponenti della musica italiana che dal 2010 ha fatto coming out sulla sua omosessualità: con una story su Instragram il cantante di Latina ha voluto manifestare tutto il suo dissenso all’intervista rilasciata dal Ministro della Famiglia al Corriere della Sera con un post-it rosso su cui ha scritto «non voglio supporto, mi basterebbe smettere di sentirmi INVISIBILE!». Una serie di hashtag poi richiamano alle battaglie per i diritti civili della comunità LGBT e al Lazio Gay Pride al quale Tiziano Ferro ha dato pieno appoggio e assenso. Nel 2015 lo stesso Tiziano spiegò che tantissime persone «ancora non sanno cosa sia l’omosessualità. L’amore è spesso vittima di persecuzione, bisogna parlare anche di questo», ebbe a dire durante un concerto live.

GLI ATTACCHI DELLA CIRINNÀ E LA DIFESA DI FEDRIGA

«Le famiglie Arcobaleno al momento per la legge non esistono», aveva detto il Ministro nella sua prima intervista dopo la nomina ufficiale, scatenando un putiferio nel web e nella società che si è abbattuto sull’intero governo M5s-Lega. Subito le distanze le hanno prese in tanti dallo stesso Fontana, Salvini e Di Maio in primis, ma resta il contenuto della vicenda che in pochi hanno realmente approfondito fermandosi ai “titoli” lanciati dai media. «Verso i bambini non ci sarà mai nessun tipo di discriminazione. Quando verranno presi provvedimenti in favore dell’infanzia saranno estesi a tutti i bambini, indistintamente e indipendentemente dai genitori», ha detto Fontana spiegando che siccome al momento non esiste una legge che mette sullo stesso piano le famiglie con bambini dalle unioni civili da poco divenute legali, bisogna ben codificare tutti i cambiamenti che stanno avvenendo. Per Monica Cirinnà, firmataria della legge sulle Unioni Civili, le parole di Fontana sono scandalose: «parole pericolose che possono scatenare campagne omofobe contro i nostri figli». Di contro, tra i pochi che difendono a livello pubblico il Ministro è un suo compagno di partito, Massimiliano Ferida da poco eletto Presidente del Friuli Venezia Giulia: solleva un punto interessante sul quale bisognerà discutere, provando ad andare oltre alle polemiche strumentali - su entrambi i fronti della contesa - che non aiutano ad affrontare con serietà un problema importante della nostra società. «Vogliono far passare chi dice che un bambino ha diritto ad avere papà e mamma come un razzista omofobo. Siamo alla follia! Bravo il ministro Lorenzo Fontana che pensa ai diritti dei bambini».

