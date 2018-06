Turchia, naufragio nel Mar Egeo: morti 6 bambini/ Ultime notizie, 11 cadaveri di migranti ripescati in Tunisia

Turchia, naufragio nel Mar Egeo: morti 6 bambini, in tutto 9 i migranti ripescati senza vita nel Mediterraneo. 11 cadaveri trovati davanti alle coste della Tunisia

03 giugno 2018 Niccolò Magnani

Nuova tragedia di migranti nel Mediterraneo (LaPresse)

Due tragedie nel giro di poche ore porta alla luce, alle porte dell’estate, la rinnovata tragedia delle morti in mare per i tanti migranti caricati sui barconi nel Mediterraneo con la buona stagione meteorologica che farà aumentare decisamente gli sbarchi (come abbiamo già visto in Italia a Pozzallo nelle scorse ore). Alle coste della Turchia nel Mar Egeo un motoscafo con a bordo una quindicina di disperati che cercavano il continente euro-asiatico per scappare dalla fame e dalla guerra in Africa e Medio Oriente: nove persone tra cui purtroppo sei erano bambini, sono morti e ritrovati dalla Guardia Costiera turca dopo le ricerche delle ultime ore. Il motoscafo che stava attraversando l’Egeo per arrivare alle coste turche pare abbia avuto una avaria nel distretto di Demre (nel golfo di Antalya) dove di norma è frequentato da moltissimi turisti: cinque persone sono state ripescate invece vive, tre uomini, una donna e un quinto ancora senza identità. Il tutto è riportato dall’agenzia Anadolu che riaccende i riflettori delle tragedie in mare dell’estate di continui flussi migratori: «A perdere la vita sono stati sei bambini, due uomini e una donna, le cui nazionalità non sono state rese note», spiega l’Ansa riportando il bilancio finale della strage di migranti nel Mar Egeo.

SALVINI, “AL GOVERNO NON CI SONO BATMAN O ROBIN”

«Oggi altri morti in mare: il Mediterraneo è un cimitero. C’è un unico modo per salvare queste vite: meno gente che parta, più rimpatri. Non c’è lavoro per italiani, non c’e nulla di semplice. Al governo non ci sono né Batman né Robin», ha spiegato dalla Sicilia il neo Ministro dell’Interno Matteo Salvini, già nelle scorse ore piuttosto critico sui barconi che ogni estate giungono nel nostro Paese e in tutte le coste del Mediterraneo. La tragedia in Turchia però non è rimasta “isolata” visto che anche in Tunisia si contano nuove stragi sempre per barconi affondati pieni zeppi di disperati “pellegrini” del mare: sono 11 i cadaveri ripescati in Tunisia meridionale, mentre ben 67 sono le persone portate in salvo dai soccorritori intervenuti dopo l’ufficiale segnalazione di un barcone in difficoltà. Come invece riporta Repubblica, «Nella notte un'imbarcazione su cui viaggiavano decine di migranti era "sul punto di colare a picco" al largo delle coste del governatorato di Sfax», si legge in una nota del ministero dell'Interno del paese nordafricano.

