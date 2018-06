APPLE WWDC 2018/ Diretta streaming video: iOS 12 e macOS 10.4 protagonisti. iPhone SE 2 rimandato a settembre

Apple WWDC 2018, attesa per iOS 12 e macOS 10.4. Ecco come seguire l'evento in diretta streaming video. iPhone SE 2, presentaizione rimandatoa a settembre. Focus su servizzi e software

04 giugno 2018 Redazione

APPLE WWDC 2018

Apple WWDC 2018, oggi lunedì 4 giugno 2018 in programma l’atteso evento dell’azienda statunitense che produce sistemi operativi, computer e dispositivi multimediali. Dopo il successo del 2017, la società con sede a Cupertino nella mattinata americana, alle ore 10.00 (le ore 19.00 in Italia) darà il via a San Josè alla Worldwide Developers Conference. Riunito il mondo degli sviluppatori di Apple ma non solo: un evento che sarà utile per capire meglio dove andrà l’azienda nel corso dei prossimi mesi, forte di un valore in Borsa a livelli sempre maggiori. Il focus di questa edizione andrà su servizi e software, che all’interno dei bilanci avranno sempre più peso anche per non dipendere unicamente dagli iPhone. Le prime indiscrezioni rivelano che nel corso del keynote di lancio della Wwdc non si vedrà nuovo hardware, ma sicuramente gli attesi aggiornamenti dei sistemi operativi (iOS 12, macOS 10.14, watchOS 5, tvOS 12).

WWDC 2018, LA DIGITAL HEALTH

Bloomberg ha sottolineato che dovrebbe esserci una iniziativa innovativa da parte di Apple: gli ingegneri avrebbero messo a punto la salute digitale (Digital Health), ovvero una serie di strumenti utili per aiutare gli utenti ad osservare quanto tempo trascorrono sui dispositivi e all’interno di certe applicazioni. Dettagli che saranno consultabili all’interno delle Impostazioni di Ios 12 (aggiornamento del sistema operativo per iPhone, iPad e iPod Touch). Nel corso degli ultimi mesi alcuni azioni avevano mosso delle critiche sulla natura degli iPhone, che creerebbero dipendenza dei possessori, con l’azienda del CEO Cook che ha sottolineato di aver lavorato su sistemi di parental controlo migliori. Una iniziativa che sembrerebbe avere come risultante un danno economico, con un minore utilizzo dei dispositivi, ma in realtà una opzione a disposizione dei genitori che consenta maggiori controlli su smartphone e tablet dei propri figli potrebbe essere “una carta in più per battere la concorrenza”, la previsione dei colleghi di via Solferino.

DIRETTA STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE L'EVENTO APPLE LIVE

Come vi abbiamo sottolineato, nella WWDC2018 l’azienda di Cupertino si concentrerà molto su come migliorare il sistema operativo. Dai ritocchi alle Animoji (emoji animate di iPhone X) alla AR (realetà aumentata), tanto che nel 2018 potrebbe debuttare un visore a tal propositivo. Possibile anche la presentazione di applicazioni multi-piattaforma per iOS e macOS, così da avvicinare sempre di più il mondo dei computer a quello di smartphone e tablet. Non è prevista, invece, la presentazione di iPhone X2 e del possibile iPhone SE 2: il lancio è previsto per settembre 2018. Stesso discorso per quanto riguarda modelli rinnovati di Apple Watch e iPad. Come seguire in diretta cosa verrà presentato nel corso dell’attesissimo Apple WWDC 2018? Semplice: basterà collegarsi con la diretta streaming video che sarà trasmessa dal sito ufficiale di Apple. Appuntamento alle ore 19.00 italiane…

