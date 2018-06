Bologna, buttafuori ucciso: dopo 20 anni preso presunto killer/ Ultime notizie: c’è anche un secondo indagato

Bologna, buttafuori ucciso 20 anni fa: preso il suo presunto assassino. Anche un secondo uomo indagato per favoreggiamento. La vicenda in attesa dei dettagli.

04 giugno 2018 Emanuela Longo

Bologna, buttafuori ucciso

Potrebbe giungere finalmente ad una soluzione il giallo attorno al delitto di Valeriano Poli, un buttafuori di Bologna ucciso con otto colpi di pistola il 5 dicembre 1999. Dopo quasi 20 anni dall'omicidio la Polizia ha eseguito l'arresto del suo presunto killer. Si tratta di un uomo bolognese di 59 anni, ritenuto l'esecutore materiale del delitto e nei cui confronti è stato emesso un provvedimento di custodia cautelare in carcere. Oltre a lui, risulta essere indagato anche un altro bolognese con l'accusa di favoreggiamento personale. A darne notizia è oggi Repubblica.it nell'edizione di Bologna che spiega come ciò sia stato reso possibile, dopo un ventennio dalla morte di Poli, grazie alle indagini coordinate dalla Procura di Bologna e portate avanti dagli uomini della Squadra Mobile e dell'Udi, l'unità che si occupa dei delitto insoluti. Le tappe che hanno portato all'arresto del presunto assassino del buttafuori e all'iscrizione nei registro degli indagati di un secondo nome saranno rese note nella mattinata di oggi, in occasione di una conferenza stampa che si terrà in tarda mattinata presso la Questura bolognese.

LA VICENDA

Valeriano Poli, all'epoca 34enne, fu ucciso la sera del 5 dicembre 1999 in via della Foscherara, periferia di Bologna. L'uomo fu coinvolto in un vero e proprio agguato poiché contro di lui furono esplosi 8 colpi di pistola calibro 7.65 mentre scendeva dalla sua auto, che non gli lasciarono scampo. Uno dei colpi centrò la testa, uno il cuore e gli altri svariate parti del corpo. Solo poche settimane prima dell'omicidio, Poli fu coinvolto in una rissa davanti ad una discoteca e nella quale rimase ferito un giovane 20enne di Vignola. Tutti i giornali dell'epoca considerarono l'omicidio del buttafuori come "un'esecuzione in stile mafioso". Il killer non fu mai individuato poiché, come fu scritto 20 anni fa, rimase ben nascosto nel buio, a bordo di un motorino. La vittima di giorno faceva l'istruttore di nuoto e di notte il buttafuori nei locali bolognesi e proprio qui, secondo gli inquirenti, si era fatto almeno un nemico. Nonostante tutto, per anni gli investigatori non riuscirono a trovare alcuna pista attendibile e alla fine arrivò l'archiviazione. Fino alla svolta avvenuta un anno fa quando quel cold case fu tirato fuori portando all'apertura di una nuova inchiesta.

