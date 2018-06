Brescia, 50enne uccide la moglie e si suicida/ Ome, ultime notizie: figlio dà l’allarme, ‘giallo’ sul movente

Ome, Brescia: 50enne uccide la moglie e poi si suicida nell'appartamento di famiglia. Ennesima tragedia, il figlio dà l'allarme: indagano i carabinieri della Franciacorta, giallo su movente

04 giugno 2018 Niccolò Magnani

Brescia, omicidio-suicidio in Franciacorta (LaPresse)

Non ci sono ancora le conferme ufficiali degli inquirenti, ma la nuova strage avvenuta vicino a Brescia (in particolare a Ome, in Franciacorta) sembrerebbe l’ennesimo episodio tremendo di omicidio-suicidio a sfondo familiare. Un 50enne avrebbe ucciso la propria moglie prima di togliersi la vita, forse essendosi reso conto di quanto aveva appena combinato: è tutto avvenuto nell’appartamento della famiglia romena in piazza Aldo Moro a Ome doveva vivevano da tempo. Secondo quanto riportato dal Giorno, a lanciare l’allarme sulla scomparsa dei due genitori che non rispondevano da due giorni al telefono sarebbe stato lo stesso figlio: ha raggiungo i carabinieri di Chiari per una denuncia ufficiale poche ore prima della tragica e sommessa scoperta. Gli stessi militari della Franciacorta hanno poi fatto irruzione nell’appartamento trovando i due corpi senza vita, entrambi 50enni: qui viene formulata la prima ipotesi di reato, con l’uomo che avrebbe ucciso la donna in un primo momento e poi si sarebbe tolto la vita.

NUOVO DELITTO IN FRANCIACORTA COME 3 ANNI FA..

Oltre ai carabinieri di Chiari, anche la scientifica presente sul luogo del delitto per provare a raccogliere ogni elemento utile a capire cosa sia davvero successo all’interno di quel maledetto appartamento di via Aldo Moro a Ome. La comunità della Franciacorta è sconvolta da quello che somiglia, sinistramente, molto da vicino al duplice delitto di circa 3 anni fa: una infermiera venne uccisa dal compagno a Provagli d’Iseo e poco dopo lo stesso assassino si tolse la vita essendosi reso conto dell’orrore commesso. In quel caso, l’omicidio avvenne dopo un violentissimo pestaggio concluso con l’orrore del femminicidio: a Ome invece ancora non è chiarito come e in che modo i due abbiano perso la vita ma dai dati raccolti finora non si dovrebbe discostare di molto da quanto successo 3 anni or sono.

