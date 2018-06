Camion rifiuti abbatte porticato rinascimentale chiesa Carmignano/ Ultime notizie: Visitazione Pontormo è ok

Carmignano, camion rifiuti abbatte il porticato rinascimentale della chiesa e pieve di San Michele: no feriti, danni enormi. Salva la Visitazione del Pontormo ora a Palazzo Pitti a Firenze

04 giugno 2018 Niccolò Magnani

Carmignano, camion rifiuti abbatte il porticato (Vigili del Fuoco)

Una marcia sbagliata, una disattenzione e tutto finisce: il Porticato rinascimentale della Chiesa di San Michele a Carmignano (Prato) che di norma ospita la celebre Visitazione del Pontormo è stato abbattuto inesorabilmente. Protagonista un camion dei rifiuti che come ogni mattina passava da quella zona per ritirare la nettezza, ma stamani qualcosa è andato storto e la marcia non pare esser stata inserita nel modo corretto dato che di colpo il camion ha accelerato prendendo dentro la colonna dell’accesso alla chiesa parrocchiale di San Michele e Francesco di fatto trascinando via gran parte del porticato trecentesco. L’autista, come riporta il Tirreno, è ancora sotto choc e ancora non avrebbe spiegato per bene cosa sia davvero successo se un colpo di follia oppure una tragica fatalità: sta di fatto che il danno economico, storico e culturale è enorme seppur vi siano due buone notizie non scontate. In primis, non ci sono vittime o feriti: se solo l’incidente fosse avvenuto qualche ora più tardi, tanti sarebbero stati i bambini e i genitori che passano di norma da quella piazza per andare alla vicina scuola elementare e la tragedia sarebbe stata “completa”. In secondo luogo, la Visitazione del Pontormo non era presente all’interno della chiesa: da alcune settimane infatti era in prestito per la mostra di Palazzo Pitti a Firenze e poi andrà in America per circa un anno.

IL SINDACO, “UNA FERITA NEL CUORE DELLA STORIA”

Al netto di queste buone notizie, il resto della vicenda è davvero mesto: il complesso architettonico della chiesa di Carmignano da tempo necessitava di un intervento di restauro per la messa in sicurezza del convento francescano che risale al Duecento: si stavano cercando i fondi per intervenire ma ora i danni e i costi diventano enormi e altissimi. Secondo le stime del Tirreno, si parlava negli scorsi anni di un milione e quattrocentomila euro di fondi necessari: ora saranno quantomeno il doppio se non molti di più per ricostruire quanto distrutto in pochi secondi. La dinamica dell’incidente è tanto semplice quanto fatale: la Nazione ha raccontato che il primo giro di raccolta rifiuti delle 6 è stata quella in cui il camion, facendo retromarcia, si è appoggiato sulla colonna portante. La marcia però continuava a non riuscire ad inserirsi e nel giro di pochi secondi si è portata via tutta la facciata e una parte di tetto crollato. La pieve di San Michele, trecentesca, è una delle chiese più importanti della provincia di Prato e ora occorrerà l’intervento come minimo del Ministero per i Beni Culturali se non di fondi Ue o dell’Unesco. Il sindaco d Carmignano Edoardo Prestanti, intervistato dal Tirreno, si è detto shoccato per quanto successo e ha commentato «è una ferita nel cuore della storia del nostro territorio».

