Facebook cede i nostri dati alle aziende di smartphone/ New York Times, nuova bufera per Zuckerberg: l'accusa

Facebook cede i nostri dati alle aziende di smartphone: ultime notizie, il New York Times rivela un nuovo scandalo sul social network creato da Mark Zuckerberg

04 giugno 2018 Redazione

Facebook, Mark Zuckerberg (LaPresse)

Facebook cede i nostri dati alle aziende di smartphone: dopo Cambridge Analytica un altro scandalo coinvolge il social network creato da Mark Zuckerberg. La notizia è stata pubblicata dal New York Times, nuovo caos legato alla violazione della privacy degli utenti: il quotidiano americano avrebbe stipulato accordi con almeno sessanta grandi produttori di smartphone, tablet ed altri dispositivi mobili. Attraverso questo accordo, i grandi produttori avrebbero potuto accedere a migliaia di dati di utenti e loro amici senza alcun tipo di consenso. Un accordo che è stato siglato diverso tempo fa e coinvolge le grandi aziende del settore: dalla Apple ad Amazon, passando per Microsoft, Samsung e BlackBerry. E, soprattutto, questi accordi sarebbero ancora in vigore, con Facebook che ha esteso enormemente il suo raggio di azioni: la possibilità di accedere alle informazioni degli utenit in cambio dei servizi offerti dal colosso dei social network.

NUOVO SCANDALO FACEBOOK

Dopo il caos legato Cambridge Analytica e all’utilizzo dei dati degli utenti del noto social network per influenzare le elezioni presidenziali degli Stati Uniti d’America del 2016, Facebook deve fare fronte ad una nuova pesante accusa. L’amministrazione ha già replicato all’inchiesta pubblicata dal New York Times, sottolineando di aver dato accesso ai dati degli utenti unicamente per portare il social network sui diversi smartphone, in un momento storico in cui non era possibile acquistare le applicazioni. “I costruttori hanno firmato accordi che impedivano l’uso delle informazioni per scopo diverso”, le parole del vicepresidente Ime Archibong riportato dal Corriere della Sera. Il membro dell’amministrazione del social network ha poi sottolineato: “Nei primi giorni del `mobile´ non c'erano negozi di app, quindi aziende come Facebook, Google, Twitter e YouTube dovevano lavorare direttamente con i produttori di sistemi operativi e dispositivi per portare i loro prodotti nelle mani delle persone abbiamo creato una serie di interfacce di programmazione che hanno consentito alle aziende di portare Facebook sugli smartphone. Nell'ultimo decennio circa 60 aziende li hanno utilizzati, tra cui Amazon, Apple, Blackberry, HTC, Microsoft e Samsung”.

© Riproduzione Riservata.