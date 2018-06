Gambero si stacca una chela e fugge dalla zuppa/ Video, il crostaceo si salva e diventa “eroe” per i social

Gambero si stacca una chela e fugge dalla zuppa: video. Il crostaceo riesce a salvarsi e diventa “eroe” per i social. Le ultime notizie sulla storia che arriva dalla Cina

04 giugno 2018 Silvana Palazzo

Gambero si stacca una chela e fugge dalla zuppa

Non è riuscito a sfuggire alla sua tragica fine, ma ha fatto di tutto per sfuggire alla morte. Un gambero eroe per evitare di finire nella zuppa si è staccato una chela. Voleva scampare alla pentola, quindi ha sacrificato una parte di sé per provare a sopravvivere. La storia del gambero che si è “amputato” la chela è circolata sul web e sui social network che lo hanno eletto “eroe” senza esitazioni. Quella che non ha avuto neppure lui per provare a sfuggire alla morte. È accaduto in un ristorante in Cina: la pentola nella cucina bolliva piena di zuppa a base di gamberi. Tra questi ce n'è uno che a differenza dei suoi “cugini” non è immerso nel brodo, quindi prova ad uscire dal pentolone arrampicandosi all'indietro. Qualcuno se ne accorge e comincia a filmare la scena, diventata in breve tempo virale. C'è un problema però per il gambero: una delle chele è nella zuppa ed evidentemente il calore ne ha compresso le funzionalità.

GAMBERO SI STACCA UNA CHELA E FUGGE DALLA ZUPPA

L'indomito gambero si rende conto che non può portare a termine la sua fuga per quella chela immersa nella zuppa. Il crostaceo però offre in diretta il colpo di scena: con la chela ancora funzionante afferra l'arto ormai inerte e con un movimento deciso lo stacca, lasciandolo cadere nella zuppa. In questo modo salva il resto di se stesso e può allontanarsi con decisione dalla zuppa. La sequenza dura pochi secondi, ma quanto basta per catturare l'attenzione e il successo del pubblico. L'utente Jiuke ha pubblicato il filmato su Weibo diffondendo così la storia del gambero eroe. Il video tra l'altro è stato visto più di un milione di volte online. Siete curiosi di sapere che fine ha fatto il gambero? Nessuna per la verità: Jiuke ha annunciato agli utenti del sito di aver adottato il gambero come animale domestico. Del resto erano stati tanti gli appelli con i quali gli utenti lo esortavano a dare una seconda chance al crostaceo eroe.

© Riproduzione Riservata.