Giulia Bongiorno aggredita a Roma/ Ultime notizie: interviene in difesa di una donna e viene minacciata

Giulia Bongiorno aggredita a Roma mentre si trovava in strada senza scorta: aveva cercato di difendere una donna da un malintenzionato che aveva finito per minacciarla.

04 giugno 2018 Emanuela Longo

Giulia Bongiorno aggredita a Roma

Quella che per Giulia Bongiorno, neo ministro della Pubblica Amministrazione del Governo Conte, sarebbe dovuta essere l'ultima domenica di relax prima dei grandi impegni, si è trasformata in una brutta aggressione ai suoi danni. A riportare i momenti di paura vissuti ieri in pieno centro a Roma è Il Messaggero: la Bongiorno si trovava insieme al figlio quando, all'altezza di via delle Mercede, a pochi passi da Piazza di Spagna, ha notato uno straniero con probabile accento inglese mentre camminava senza vestiti al centro della strada, pronunciando frasi senza senso. Ne nasce una situazione difficile da gestire per via del comportamento dell'uomo che sembra non essere in sé. Una donna viene avvicinata, aggredita e molestata dall'uomo che nel frattempo si è tirato giù i pantaloni. Il tutto sotto lo sguardo del ministro Bongiorno ed a pochi passi dalla sede del Pd. E così la politica non ci mette due volte prima di intervenire in difesa della donna 40enne e nel tentativo di allontanare il molestatore che intanto ha assunto un comportamento sempre più minaccioso nei suoi confronti.

L’ARRIVO DELLE VOLANTI

Alla luce di quanto accaduto, è stato immediato l'allarme al 112, partito inizialmente dalla 40enne vittima dell'aggressione, la quale era riuscita a divincolarsi dallo straniero fuori di sé. La seconda chiamata è invece partita proprio dal cellulare di Giulia Bongiorno. Sono attimi di attesa e paura, quelli che separano dall'arrivo delle forze dell'ordine che, giunte sul posto, in una via a quell'ora piena essenzialmente di turisti, sono riuscite a ripristinare l'ordine ed evitare così il peggio. La 40enne e la titolare della Pubblica Amministrazione hanno così riferito quanto accaduto ai militari sopraggiunti che hanno provveduto a portare via l'uomo molestatore. Lo spavento per il neo ministro è stato forte, ma grazie all'arrivo delle Volanti la situazione si è presto tranquillizzata e la Bongiorno, che in quel momento si trovava senza scorta, ha potuto proseguire la sua domenica tra le assolate strade romane.

© Riproduzione Riservata.