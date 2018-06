Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto, 10eLotto del 4 giugno: numeri vincenti! Video (conc 66/2018)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 4 giugno: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.66/2018: ultime notizie, tutte le vincite di giornata che "posticipa" Festa Repubblica

Estrazioni del Lotto e Superenalotto

L'estrazione del Lotto, Superenalotto e 10eLotto è pronta a partire per regalare tanti e ricchi premi a tutti i giocatori. L'ultimo appuntamento ci offre anche una prospettiva di quello che potrebbero essere i tesoretti in palio, oltre che a rivelarci ci ha conquistato il primo posto in classifica. Il primato è stato centrato dal 10eLotto grazie ad una vincita di Reggio Emilia, Casalgrande, che con un 9 numeri su 10 e opzione Oro ha premiato il fortunello con 50 mila euro. Il secondo posto vede invece arrivare a pari merito Andria e Filandari, quest'ultima in provincia di Vibo Valentia. Il premio è stato da 20 mila ero per ciascuno dei due vincitori, grazie a due vincite con un 9. Meno generosi i premi del Lotto, indietro rispetto al cugino di diverse migliaia di euro. Il primo posto è stato realizzato da un vincitore della provincia di Bergamo, di Gromo, grazie a tre numeri su Venezia ed un premio che supera i 17 mila euro. A brevissima distanza il secondo vincitore sul podio: vince circa 15 mila euro un giocatore della provincia di Roma, di Guidonia, con una giocata sulla ruota capitolina. Un terno su Napoli è stato indovinato invece ad un giocatore della provincia di Avellino, di Vallata, che è riuscito a portarsi a casa 14 mila euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

SuperEnalotto, Jackpot ed una sestina da realizzare. Il montepremi da 42,5 milioni di euro fa gola a tutti gli appassionati che anche questa sera si posizioneranno sui blocchi di partenza, pronti a scattare verso la meta finale. Qualche giocatore si vorrà anche fermare a metà strada, dato che le quote minori non hanno nulla da invidiare al primo premio in palio. L'ultimo concorso ha permesso infatti a tre giocatori di superare i 53 mila euro grazie al 5, contro i due appassionati che hanno indovinato invece il 4+ da oltre 40 mila euro. Si mantiene bassa la quota del 3+, ovvero 2.816 euro realizzati da 55 vincitori, mentre sale il 4. Il premio è stato di 404,48 euro ed è stato centrato da 414 appassionati. Leggera salita invece per il 3 e per il 2: nel primo caso il premio è stato di 28,16 euro, mentre nel secondo di 5,37 euro. I vincitori sono stati rispettivamente 17.521 e 282.159. Si chiude la classifica delle vincite con i tre numeri SuperStar a quota fissa. I 100 euro del 2+ sono stati assegnati a 1.139 vincitori, mentre 7.215 appassionati hanno indovinato il premio dell'1+, come sempre di 10 euro cadauno. Infine 5 euro a testa per i 16.501 giocatori che hanno imbroccato lo 0+.

LA SMORFIA NAPOLETANA

I numeri vincenti del Lotto metteranno alla prova tanti giocatori che questa sera vorranno unirsi al gioco della Sisal. La nuova estrazione mette in palio numeri vincenti e premi, un'unione che potrebbe fare la differenza. Ecco perché è essenziale avere la certezza che i numeri che abbiamo scelto per la nostra schedina siano proprio quelli che vogliamo. Soprattutto per non farci mangiare dai dubbi durante l'estrazione. In alternativa, si possono sempre giocare più combinazioni. La nostra Rubrica analizza anche oggi con l'aiuto della smorfia napoletana una news da cui estrarre i numeri da giocare. Questa volta parliamo di folla, passaggi ed esagerazione. Sembra infatti che la viabilità in Cina spinga tanti pendolari e cercare un passaggio per non guidare in mezzo al traffico e arrivare già stressati al lavoro. E questo implica quindi stringersi sul sedile posteriore del mezzo scelto, anche se la Polizia cinese non si sarebbe mai aspettata di trovarsi di fronte ad una particolare scena. Dopo aver notato un furgone con un'autista dalla guida incerta, le autorità locali hanno infatti scoperto che a bordo viaggiavano 40 operai, contro i 6 previsti dal mezzo. Vediamo cosa ci dice la smorfia: abbiamo la guida, 13, il posto, 71, il lavoro, 27, la fretta, 87, il furgone, 38. Come Numero Oro scegliamo invece il numero 40, come gli operai di questa notizia.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Jackpot e SuperEnalotto sono al primo posto della scala degli impegni dei giocatori di questa sera. Il concorso ci svelerà infatti se dovremo aspettare ancora per scoprire la sestina vincente oppure se un fortunello riuscirà a realizzare la vincita più importante del gioco Sisal. E questo implica anche prepararsi al meglio per assistere all'estrazione, ultimando tutti i compiti del perfetto appassionato. Dai numeri vincenti fino al premio finale, lo step più difficile potrebbe essere proprio individuare un progetto che ci permetta di toglierci subito uno sfizio. Ovviamente in caso di vincita! KickStarter e la nostra Rubrica vi toglieranno dalle spalle anche il peso di individuare un'iniziativa che possa piacervi: abbiamo selezionato per voi Super Anthony, un vero gioiello per gli appassionati di robotica ed anche per tutti i bambini. Super Anthony ha infatti un pugno con una forza motore di 45 kg, distribuita per ognuno dei 15 motori di cui è dotato. Ideale per i combattimenti fra robot, il campione è in grado di unire agilità a forza mantenendo la propria precisione nel colpire il bersaglio. 42 giorni di tempo prima che l'asta venga conclusa, mentre il goal è già stato raggiunto.

