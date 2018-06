Milano, arrestati capo ultrà Milan e responsabile steward Inter/ Traffico e spaccio di droga: 22 arresti

Milano, arrestati capo ultrà Milan e responsabile steward Inter per traffico e spaccio di droga. Blitz porta a 22 arresti in tutto. Le ultime notizie sull'inchiesta

04 giugno 2018 Silvana Palazzo

Milano, blitz antidroga (Foto: LaPresse)

Due volti noti nel mondo del calcio milanese compaiono nella lista delle persone arrestate in un blitz della polizia. Si tratta di Luca Lucci, capo della curva sud del Milan, e Massimo Mandelli, responsabile degli steward dell'Inter. Il primo usava la sede dell'associazione “Il Clan” in via Sacco e Vanzetti a Sesto San Giovanni come base per i suoi traffici di droga. Qui di solito si riunisce la curva sud rossonera per questioni calcistiche: proprio questo luogo era diventato la destinazione di grossi carichi. La polizia è infatti riuscita a intercettare un tir con 250 chili tra hashish e marijuana di provenienza albanese diretta nella cittadina alle porte di Milano. Almeno tre i box usati per lo stoccaggio. Lucci, che ha molti precedenti sportivi tra cui Daspo e pestaggi, portava poi la droga nella sede dell'associazione. Come riportato da Repubblica, non è stata documentata un'attività di spaccio diretta allo stadio di San Siro, ma l'ipotesi non è esclusa dagli agenti del commissariato Centro di Milano.

ARRESTATI CAPO ULTRÀ MILAN E RESPONSABILE STEWARD INTER

Nel blitz della polizia milanese sono stati eseguiti arresti nei confronti di 22 persone per traffico di sostanze stupefacenti. Di queste 15 sono finite in manette, di cui due raggiunge da provvedimento in carcere perché già detenute, 4 sono all'estero e al momento 2 sono ricercate. Tra gli arrestati spicca anche Massimo Mandelli, uno dei responsabili degli steward volontari dell'Inter. Stando alla ricostruzione della polizia, Mandelli era il collegamento tra il canale di approvvigionamento albanese, presso cui si riforniva Luca Lucci, e quello italiano di cui era a capo Luca Boscherino, di Vibo Valentia. Mandelli si riforniva sia dagli albanesi che dai calabresi, nonostante tra le due organizzazioni non ci fosse un collegamento in termini di affari. L'indagine è partita il 24 marzo 2016. La droga arrivava da Spagna, Sud America e Calabria, più precisamente dal porto di Gioia Tauro. Gli agenti del commissariato Centro, guidati da Ivo Morelli e Gianluca Cardile del nucleo investigativo, sono riusciti a sequestrare quasi 600 chili di droga.

