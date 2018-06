Pescara, bimbi intossicati a scuola: 120 casi/ Ultime notizie: mense chiuse, oggi primi risultati Asl

Pescara, bimbi intossicati a scuola: i casi salgono a 120, inclusi sei insegnanti. Da oggi disposta la chiusura delle mense scolastiche in attesa dei risultati dell'Asl.

04 giugno 2018 Emanuela Longo

Pescara, bimbi intossicati a scuola (LaPresse)

Fino a qualche giorno fa si parlava di circa 20 bambini vittime di malori a scuola in diversi istituti di Pescara e per questo ricoverati per presunta intossicazione alimentare. Il caso aveva prontamente fatto scattare gli accertamenti epidemiologici da parte della Asl ed a finire nel mirino erano state proprio le mense scolastiche. A distanza di alcuni giorni qual è la situazione attuale? Stando a quanto reso noto da Repubblica.it si è assistito ad un peggioramento con un aumento drastico del numero dei casi saliti a ben 120. Si tratta principalmente di bambini ma anche insegnanti (sarebbero in tutto sei) che dallo scorso venerdì ad oggi sono stati colti da malori con sintomi tipici da intossicazione alimentare, al punto da aver reso necessario una visita al Pronto Soccorso. Per alcuni piccoli allievi è stato addirittura necessario il ricovero in Pediatria e tutti i bimbi sarebbero iscritti ad almeno sei o sette differenti scuole della città di Pescara e residenti in zone differenti del capoluogo adriatico. Fortunatamente nessuno dei casi in esame è considerato grave. I sintomi più comuni sono stati febbre, vomito, diarrea e conseguente disidratazione. Non esattamente un'emergenza, dunque, ma ad ogni modo, come spiega Corriere.it, il sindaco Marco Alessandrini, ha comunque ritenuto opportuno sospendere da oggi il servizio mensa nelle scuole comunali.

DA OGGI MENSE SCOLASTICHE CHIUSE

Nella giornata di oggi dovrebbero giungere i primi risultati relativi agli accertamenti epidemiologici disposti dalla Asl di Pescara subito dopo la segnalazione dei primi casi di malore. Al tempo stesso, l'istituto zooprofilattico si sta occupando dell'analisi dei campioni che erano stati prelevati dai Carabinieri del Nas presso il centro di cottura che serve le mense scolastiche di Pescara. Anche la Direzione sanitaria della Asl ha ribadito che non si può certo parlare di una emergenza vera e propria anche alla luce dei sintomi segnalati ma fino a quanto l'intera situazione non verrà definitivamente chiarita, il primo cittadino ha disposto dalla giornata odierna la chiusura delle mense (che tuttavia non riguarda le scuole private). "Entro la serata avremo più informazioni, perché dovrebbero arrivare oggi i risultati dei primi accertamenti", ha assicurato in merito l'assessore regionale alla Sanità, Silvio Paolucci.

