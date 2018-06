Potenza, rapina alle poste di via Messina/ Bottino da 200 mila euro: nessun ferito

Immagine di repertorio (LaPresse)

Potenza, rapina alle poste: bottino da 200 mila euro. Ore di panico nell’ufficio postale di via Messina, dove due malviventi hanno agito a viso coperto per assicurarsi la ricca refurtiva. Come sottolineato dai colleghi di repubblica.it, due uomini armati di pistola attorno alle ore 9.30 di oggi, lunedì 4 giugno 2018, hanno fatto irruzione all’ufficio potentino, riuscendo a portare via circa 200 mila euro dopo aver minacciato e impaurito alcuni dipendenti. Per fortuna solo un grosso spavento per le persone presenti all’interno delle Poste: nessun ferito e nessuno rimasto leso dall’aggressione dei due banditi, che sono scappati immediatamente a bordo di una automobile. Sulle loro tracce polizia e carabinieri di Potenza, che stanno raccogliendo le testimonianze degli sfortunati presenti al momento dell’irruzione.

POTENZA, RAPINA ALL'UFFICIO POSTALE DI VIA MESSINA

Secondo una prima ricostruzione, riportata da Il Mattino di Foggia, almeno uno dei due rapinatori ha agito a viso coperto e dietro minaccia ha chiesto di riempire i sacchi con tutte le banconote presenti all’interno dell’ufficio postale. La rapina è avvenuta alle ore 9.30, orario che vede tradizionalmente l’ufficio postale affolato di persone: almeno dieci tra uomini e donne hanno assistito all’assalto dei due malviventi. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri e la polizia di Potenza, con i due aggressori che sarebbero fuggiti a bordo di una automobile subito dopo aver ottenuto il denaro richiesto. Colpo grosso da circa 200 mila euro, con le forze dell’ordine che stanno cercando di ricostruire la dinamica della rapina e, con l’aiuto delle riprese delle telecamere di sorveglianza, cercare di individuare i due responsabili per assicurarli alla giustizia: attesi aggiornamenti nelle prossime ore sulla caccia agli uomini. Come sottolineato, nessun ferito: solo un grosso spavento, ma tutto è terminato per il meglio.

