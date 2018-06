Rubato “Cristo degli Abissi” di Vallevò/ Chieti, sparita nel nulla la statua calata in mare nel 1994

Sconosciuti hanno rubato la statua del Cristo degli Abissi del porto di Vallevò in provincia di Chieti, un furto sacrilego forse ordinato da qualche collezionista

04 giugno 2018 Paolo Vites

La statua rubata

Non è imponente come il Cristo degli Abissi che si trova nel golfo di San Fruttuoso nel monte di Portofino, ma è pur sempre un furto che desta un certo shock. Qualcuno si è portato via il Cristo degli Abissi che si trova nei fondali davanti al porto di Vallevò a Rocca San Giovanni in provincia di Chieti. Alta quasi 80 centimetri, pesante 15 chilogrammi, fu calata nelle acque il 7 agosto 1994, opera dello scultore oggi scomparso Vito Pancella. Per portarla via gli ignoti ladri l'hanno sbullonata in quanto a differenza del Cristo di San Fruttuoso non è un blocco unico, dunque portarla via è stato decisamente più facile. Il 21 luglio 2017 era stata riportata in superficie per fare manutenzione. Il furto è stato scoperto dai sub dell'associazione Orsa Minore che normalmente la ripuliscono e fanno manutenzione ordinaria.

SPARITA NEL NULLA LA STATUA CALATA IN MARE

Ignoti i motivi del gesto, non si conosce il valore, se ne ha uno, della scultura, certamente qualche collezionista di cose strane si trova sempre. "Un esecrabile gesto che colpisce tutta la comunità locale privata di quello che era ormai non solo un simbolo religioso, ma anche una occasione di incontro e festeggiamento annuale con la tradizionale fiaccolata in mare della prima domenica di agosto e una attrattiva turistica che contribuiva ad impreziosire il nostro mare" ha commentato il presidente dell'associazione Andrea Monaco. Oltre al significato religioso, un Cristo protettore di tutti i naviganti, intorno alla statua alcuni sposi sub vi hanno anche celebrato le nozze. Il Cristo degli Abissi di San Fruttuoso fu invece calato nel mare nel 1954, ma molte altre statue analoghe si trovano in altre località marine italiane.

