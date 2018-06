Stivale Milionario SuperEnalotto/ Estrazione oggi 4 giugno: codici vincenti dei 10 premi da 1 milione di euro

Stivale Milionario SuperEnalotto, estrazione oggi 4 giugno: i codici vincenti dei 10 premi garantiti da 1 milione di euro. Le ultime notizie su quest'iniziativa speciale

04 giugno 2018 Silvana Palazzo

Dopo quella della Repubblica, arriva un'altra occasione per fare festa. SuperEnalotto ha lanciato infatti un'iniziativa speciale legata alla celebrazione della nascita della Repubblica italiana. Si chiama “Stivale Milionario” e mette in palio ricchissimi premi con i quali guardare al futuro con più serenità. Un'estrazione speciale in programma oggi, lunedì 4 giugno 2018 (posticipo del 2 giugno) che assegna ben 10 premi garantiti da 1 milione di euro ciascuno. Questi premi si affiancano alla possibilità di vincere il Jackpot del SuperEnalotto, peraltro sempre molto ricco. Le occasioni per dare una importante svolta alla propria vita crescono dunque oggi e sono legate, perché l'iniziativa prevede che tutti coloro che hanno acquistato una giocata del SuperEnalotto con SuperStar, valida per il concorso di oggi, parteciperanno all'estrazione dei super premi in palio. Per ogni combinazione di SuperEnalotto i consumatori ricevono un codice alfanumerico univoco con il quale partecipare all'estrazione di “Stivale Milionario, ma ovviamente è indipendente dai numeri della sestina estratta.

STIVALE MILIONARIO SUPERENALOTTO: ESTRAZIONE SPECIALE

La Festa della Repubblica è il giorno in cui si celebra la nascita della nostra Nazione, è un giorno glorioso per commemorare la data in cui gli italiani ottennero la loro libertà da un periodo buio della loro storia. L'estrazione di oggi di “Stivale Milionario” può rappresentare invece la vostra rinascita. Tentare la fortuna con questa iniziativa non è solo facile, ma anche divertente. Potrebbe essere anche un'occasione da condividere con parenti e amici. Mentre pensate alle vacanze estive o ad una parentesi in montagna, mentre organizzate un barbecue o vi godete un aperitivo ora che la temperatura è gradevolmente calda, potete tentare la fortuna e sperare di dover poi pensare ad una festa per celebrare la vostra eventuale vittoria. La comunicazione dei codici vincenti sarà contestuale a quella della combinazione vincente di SuperEnalotto SuperStar del concorso n.66 di oggi. Saremo pronti a fornirvi i numeri vincenti dei premi “Stivale Milionario” ma ricordate che potete verificarli anche con l'App ufficiale del SuperEnalotto e in tutti i punti vendita Sisal.

I 10 CODICI VINCENTI DEI SUPER PREMI

