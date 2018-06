Ultime Notizie/ Di oggi, ultim'ora: May chiama Conte, “pronti a collaborare con nuovo governo” (4 giugno 2018)

Ieri sera il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ricevuto una telefona da Theresa May. Il primo ministro del Regno Unito si è congratulato per la sua nomina e ha augurato ogni successo al nuovo governo e italiano. May e Conte si sono compiaciuti dell'eccellente stato delle relazioni bilaterali tra i due Paesi. Inoltre, il primo ministro britannico ha sottolineato che il suo governo «è pronto sin d'ora a collaborare con il nuovo esecutivo italiano», a partire dalla gestione ordinata del processo della Brexit. May ha assicurato la tutela dei diritti della numerosa comunità italiana residente nel Regno Unito. Conte ha confermato l'alleanza con il Regno Unito e la collaborazione con Londra.

Voto Slovenia, vince anti-migranti Jansa

L'ex premier conservatore Janez Jansa e il suo Partito democratico sloveno (SDS) hanno vinto le elezioni politiche anticipate in Slovenia. Si conferma il trend che vede regredire le sinistre a fronte dell'avanzar delle forze conservatrici e sovranità che mirano a porre argine al fenomeno migratorio. Jansa e SDS sono su posizioni anti-migranti e alleati del leader nazionalista ungherese Viktor Orban. «Non vediamo l'ora di iniziare. Non abbiamo paura del domani, noi guardiamo avanti. La Slovenia sarà più sicura e la fiducia accordataci dagli elettori ci rende forti», ha scritto Hansa su Twitter. Jansa si è detto pronto a intraprendere il dialogo con le altre forze politiche per la formazione di un nuovo governo.

Scontro Soros-Salvini

Non le manda a dire l'economista George Soros che arrivato al festival dell'economia di Trento accusa il segretario della Lega Nord di essere molto vicino a Mosca. L'economista attacca direttamente Salvini affermando che l'opinione pubblica dovrebbe sapere se la Lega abbia avuto finanziamenti. Secca la smentita del ministro dell'interno che dalla Sicilia nega decisamente di aver intascato soldi dal governo Putin. Per Soros c'è una stretta correlazione tra il governo gialloverde e la Russia, una vicinanza che si esplica con la richiesta di annullamento delle sanzioni verso il paese delle steppe.

Pronta la delibera per tagliare i vitalizi dei politici

Luigi Di Maio a sorpresa arriva in Sicilia, allo scopo di tirare la campagna elettorale ai candidati sindaci di Ragusa, Catania e Messina. Il capo politico del Movimento afferma che la delibera per il taglio dei vitalizi è già pronta e presto sarà portata in parlamento per la successiva approvazione. Interessante anche l'affermazione di Di Maio relativamente al cambio dei posti di responsabilità nel suo ministero. Il politico campano in tale contesto difende a spada tratta lo spoil system, un sistema che prevede che ogni nuovo ministro cambi i posti di responsabilità. Per Di Maio la priorità è la riforma del Jobs Act e la messa in cantiere del reddito di cittadinanza, una misura che non può essere certo chiamata assistenzialismo.

Naufragio in Egeo almeno nove morti

L'ennesimo naufragio tragico, quello che è avvenuto nelle coste dell'Egeo dove un motoscafo è affondato nel golfo di Antalya. Immediato l'intervento della marina turca che ha messo in salvo cinque migranti, per altri nove non vi è stato però nulla da fare, sei di questi erano purtroppo bambini. Le autorità non hanno reso noto altri particolari, i giornalisti presenti sul posto che hanno intervistato i sopravvissuti dichiarano invece che i migranti erano diretti in Grecia. Non è la prima volta che la zona vede un tragico naufragio, in quello dello scorso 27 Maggio le vittime erano state undici. In un altro naufragio vicino le coste della Tunisia altri 46 vittime, in quest'ultimo caso le vedette tunisine intervenute al largo di Sfax hanno salvato 67 migranti.

Spari su migranti nel Vibonese, una vittima

Episodio di intolleranza nei confronti dei clandestini avvenuto la scorsa notte in un casolare di San Calogero, un popoloso centro alle porte di Vibo Valentia. L'episodio ha visto un misterioso cecchino fare segno di colpi di arma da fuoco tre persone di colore, tutte regolarmente residenti nel nostro paese. Per uno di loro Sacko Soumayla non c'è stato purtropp nulla da fare, colpito alla testa è deceduto poco dopo all'ospedale di Reggio Di Calabria. Gli altri due invece non sono in pericolo di vita, entrambi immediatamente condotti n ospedale sono stati lungamente sentiti dai Carabinieri che indagano sull'accaduto. La zona è di fatto una polveriera, con centinaia di migranti in cerca di lavoro nella piana di Gioia Tauro, che risiedono nei casolari abbandonati.

