ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim'ora: migranti, scontro Salvini-Tunisia “esporta galeotti” (5 giugno)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Salvini, tensione con la Tunisia. Per l'Italia di Mancini, pari in amichevole a Torino contro l'Olanda (5 giugno 2018)

05 giugno 2018 Fabio Belli

Matteo Salvini (LaPresse)

Le parole di Matteo Salvini non potevano rimanere inascoltate relativamente al fatto che la Tunisia esporta nel nostro paese "galeotti", ed infatti immediatamente è arrivata la reazione del grande paese subsahariano. Il governo di Tunisi ha infatti convocato il nostro ambasciatore, e presso la sede del ministero degli esteri ha espresso profondo stupore e rammarico per le parole del capo del Viminale. Il governo tunisino non solo non riconosce quanto detto da Salvini, ma controbatte che sta facendo tutto quanto in suo potere per porre un freno all'immigrazione che parte senza soluzione di continuità dalle coste del proprio paese. Immediata la controrisposta del neo Ministro dell'Interno, che si dice disposto ad incontrare l'omologo tunisino allo scopo di mettere a punto una linea comune.

Il Senato voterà la fiducia al Governo Conte

E' stata fissata ad oggi, martedì 5 giugno, la discussione presso il Senato per votare la fiducia al governo di Giuseppe Conte. I capo gruppi hanno infatti messo in programma la votazione alle 19.30, immediatamente dopo il discorso con cui Conte illustrerà il suo programma di governo. Domani lo stesso passaggio sarà effettuato alla Camera dei Deputati, in questo caso la votazione è in programma per le 17.30. Da quanto si apprende al dibattito per la fiducia al governo parlerà anche l'ex segretario del Partito Democratico Matteo Renzi. In tale contesto lo scoglio più difficile da superare è quello del Senato, dove il governo può contare solamente di sei voti in più rispetto alla maggioranza assoluta, numeri molto più ampi invece alla camera dei Deputati.

Terribile storia di abusi a Vasto

Una vera e propria riduzione in schiavitù quella che una ragazzina adesso sedicenne ha dovuto subire per oltre due anni. Tutto è iniziato quando la ragazza ha avuto un rapporto consenziente con un coetaneo, il ragazzo l'ha filmata a sua insaputa e da allora sono iniziati i guai. Con la minaccia di pubblicare il video in rete, il giovanotto costringeva la ragazzina ad avere rapporti sessuali con alcuni suoi amici, il rifiuto non era contemplato altrimenti arrivavano le minacce. Cosa ancora più sconvolgente quella legata al fatto che la giovane veniva convocata tramite messaggi dal tono perrentorio. Alla fine la giovane donna ha avuto il coraggio di confidarsi con un'amica che l'ha convinta a denunciare gli aguzzini. I carabinieri di Vasto hanno per questo motivo arrestato due minorenni, per loro l'accusa pesantissima di riduzione in schiavitù.

Omicidio - suicidio in provincia di Brescia

Ennesimo atto di violenza sulle donne, che è culminato purtroppo con un omicidio-suicidio. Questa volta l'efferato fatto di sangue è avvenuto a Ome in provincia di Brescia, qui un uomo di origine romene ha prima ucciso la moglie a coltellate, poi ha rivolto l'arma contro se stesso suicidandosi. Ad accorgersi dell'orrendo delitto i carabinieri del piccolo centro. I militari allertati dal figlio della coppia hanno sfondato il portone dell'abitazione e si sono trovati dinanzi la scena raccapricciante. L'uomo pare che soffrisse di un disagio psicologico. La famiglia precedentemente non aveva mai dato adito a problemi con il vicinato.

Italia, pari con l'Olanda a Torino in amichevole

Terza amichevole per l'Italia di Roberto Mancini, e dopo la vittoria contro l'Arabia Saudita e la sconfitta contro la Francia, è arrivato un pari contro l'Olanda all'Allianz Stadium di Torino. Azzurri in vantaggio nella ripresa, dopo grandi occasioni sprecate da Belotti e Verdi, con un gol di Zaza. Nel finale però Criscito si fa espellere, e con Akeh l'Olanda raggiunge l'1-1. Per gli azzurri, senza il Mondiale, ora pausa estiva in attesa della nuova Nations League.

