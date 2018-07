Lotto/ Estrazioni 21 luglio 2018, Superenalotto e 10eLotto: i numeri vincenti e gli ‘introvabili’

Estrazione del Lotto e Superenalotto del 21 luglio: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.87/2018: ultime notizie, nessun 6, il Jackpot sale e fugge ancora

22 luglio 2018 - agg. 22 luglio 2018, 9.56 Morgan K. Barraco

Estrazioni del Lotto e Superenalotto

La classifica dei numeri ritardatari del Lotto ha un leader incontrastato: l'82 su Firenze. Dopo l'ultima estrazione della settimana, è a 141 assenze. Lui dunque è il centenario per eccellenza, ma sul podio dei ritardatari a tre cifre c'è spazio anche per il 18 su Venezia, che ha raggiunto la quota delle 118 assenze, mentre il 54 su Torino si piazza al terzo posto con le sue 107 estrazioni di ritardo. Fuori dal podio il 9 su Venezia che invece manca da 106 concorsi. Abbiamo un nuovo centenario, che peraltro completa la top five dei ritardatari: si tratta del 22 su Genova, che con l'appuntamento del sabato sera ha raggiunto le 100 estrazioni a vuoto. Ma non è finita qui, ci sono gli ambi delle serie classiche più ritardatari: la decina 60-69 su Genova che non si vede da 45 concorsi, mentre per le cadenze la 0 su Torino è a 63 ritardi, invece tra le figure la 5 su Cagliari manca da 38 turni. (agg. di Silvana Palazzo)

LE QUOTE DEL SUPERENALOTTO

Si fa ancora desiderare il “6” del Superenalotto. Nel concorso dell'ultima settimana nessuno è riuscito a indovinare la sestina vincente, e allora l'assalto al Jackpot ripartirà la prossima settimana. Il montepremi per il nuovo appuntamento sarà di 17,7 milioni di euro. Ma c'è comunque chi può festeggiare dopo l'estrazione del 21 luglio 2018. Ci riferiamo ad un giocatore di Caivano, in provincia di Napoli, che ha centrato un “5” di quasi 100mila euro (per la precisione ha vinto 93.385,60 euro). Un altro “5” è stato realizzato invece con la bacheca dei sistemi, uno strumento messo a disposizione da Sisal per i suoi ricevitori. Interessante anche il bottino per il “4 stella”: il fortunato ha vinto poco meno di 48mila euro. Sono invece 73 le schedine vincenti del Superenalotto per il “3 stella”, ognuna delle quali frutta 3.249,00 euro ai suoi giocatori fortunati del sabato sera. (agg. di Silvana P

NUMERI VINCENTI ESTRATTI

I numeri vincenti del Lotto, 10eLotto e Superenalotto sono già noti. Ed è come sempre arrivato il momento di scoprire se tra i nostri lettori qualche fortunato è riuscito - se non a sbancare il Jackpot del Superenalotto - a piazzare qualche bel terno secco o a indovinare la sequenza del 10eLotto. E allora cosa aspettiamo? Mettete gli occhiali, fate gli scongiuri e ricordatevi di controllare sempre i vostri tagliandi anche in ricevitoria.

Estrazione 10eLotto n°87 del 21/07/2018

1 - 19 - 22 - 35 - 37 - 38 - 43 - 45 - 50 - 55 - 63 - 66 - 73 - 74 - 77 - 81 - 82 - 83 - 85 - 88

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 50

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 50 - 83

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Ultima estrazione Superenalotto n. 87 del 21/07/2018

COMBINAZIONE VINCENTE

38 22 59 56 67 36

NUMERO JOLLY

52

SUPERSTAR

83

Estrazione n°87 del 21/07/2018 NAZIONALE 55 52 4 62 2 BARI 50 83 22 85 11 CAGLIARI 63 38 45 23 80 FIRENZE 55 1 43 50 65 GENOVA 77 35 15 10 14 MILANO 35 37 71 4 73 NAPOLI 82 19 20 9 44 PALERMO 81 45 47 89 32 ROMA 88 43 75 70 72 TORINO 66 74 3 87 89 VENEZIA 85 73 61 40 78

I RITARDATARI

Continua la corsa milionaria che milioni di italiani ripetono di settimana in settimana con 10eLotto, Superenalotto e Lotto. Ma quali sono i numeri ritardatari che da più tempo si fanno attendere dai giocatori? Il primatista assoluto in questo senso è il numero 82 sulla ruota di Firenze, assente da 140 turni. Al secondo posto troviamo il numero 18 sulla ruota di Venezia, mentre sul podio sale anche il numero 54 sulla ruota di Torino, assente invece da 106 turni. Quarta e quinta posizione rispettivamente per il numero 9 sulla ruota di Venezia (che non viene estratto da 105 turni), e per il numero 22 sulla ruota di Genova, ad un passo dalla mitica soglia del celeberrimo "club dei 100" a quota 99. Chiudono la top ten il numero 12 sulla ruota Nazionale, il 28 su quella di Torino, 83 sulla ruota di Venezia, 84 sulla ruota di Venezia e 19 sulla ruota di Bari. (agg. di Dario D'Angelo)

CRESCE L'ATTESA PER LA PROSSIMA ESTRAZIONE

Lotto, Superenalotto e 10eLotto chiuderanno la settimana di concorsi in compagnia di tutti gli italiani che parteciperanno alla gara. L'estrazione di questa sera rivelerà i premi vinti da tutti gli appassionati più fortunati, oltre naturalmente ai numeri vincenti, divisi per le rispettive Ruote. Tutte le regioni concorrono inoltre ad un altro tipo di competizione, grazie alla classifica delle vincite ottenute ad ogni concorso. Nell'ultimo appuntamento abbiamo visto svettare ancora una volta la Lombardia, ma il montepremi finale si è fermato molto prima del raggiungimento del milione di euro. Le vincite sono state invece oltre 27 mila. Al secondo posto si ferma il Lazio, con più di 647 mila euro di vincite e 12.429 tagliandi fortunati. Tallona la Campania al terzo posto, che sfiora i 630 mila euro e registra 11.307 combinazioni vincenti. A breve distanza troviamo il Piemonte, ma solo per via delle 11.075 vittorie registrate nella regione. L'incasso globale è stato infatti di circa 562 mila euro. Sicilia ancora una volta alla fine della Top 5, con un montepremi che si ferma poco prima della soglia di 451 mila euro e 10.868 vittorie.

LE QUOTE DELL'ULTIMO CONCORSO

Jackpot in arrivo per tutti i giocatori del SuperEnalotto più fortunati. Il montepremi raggiunge il valore di 16,8 milioni di euro per il concorso che si terrà questa sera: uno dei più fortunelli riuscirà a centrare la vincita più ambita del gioco della Sisal? Quote minori sempre presenti, anche se si potrebbero registrare delle nuove assenze anche fra le combinazioni minori. L'ultima estrazione ha visto invece mancare il turno solo alla sestina vincente, al 5+ e 5+1. Riprendono inoltre vigore le quote più significative, a partire dal 5 conquistato da tre giocatori e del valore che supera i 50 mila euro. Si ferma prima dei 35 mila euro il 4+, con 3 vincitori. Ritorna invece alla sua storia media mensile il 3+, dopo aver alzato la cresta nell'estrazione di metà settimana. Il bottino è di 2.532 euro e i vincitori 86 in tutto. 462 appassionati hanno realizzato invece il 4, con un premio da 346,01 euro, mentre il 3 ha messo in palio 25,32 euro, vincita realizzata da 18.620 giocatori. Passiamo infine al 2 come ultimo numero delle quote variabili: il premio è di 5,21 euro, mentre i vincitori sono 277.731. Pochi centesimi di differenza quindi con la minore delle quote fisse, lo 0+. Il bottino da 5 euro è stato indovinato infatti da 19.011 appassionati. Abbiamo poi i 10 euro associati ancora una volta all'1+, con 8.766 vincitori, ed infine i 100 euro che il 2+ ha regalato a 1.315 giocatori.

LA SMORFIA NAPOLETANA

La settimana della Sisal si chiude come sempre con un nuovo concorso del Lotto, che questa sera annuncerà i nuovi numeri vincenti e i premi che verranno realizzati da tutti gli appassionati più fortunati. Prima di immergerci nelle novità della nuova estrazione, meglio fare un rapido controllo della nostra schedina. In quanti avranno realizzato solo ora di non aver registrato una combinazione per l'appuntamento di stasera? La nostra Rubrica vi permette ancora una volta di risolvere il possibile problema, dandovi la possibilità di partecipare all'estrazione senza perdere altro tempo. Con l'aiuto della smorfia napoletana, oggi analizzeremo una notizia accaduta lo scorso giovedì a Roma. Durante un esame per diventare Carabiniere, una ragazza di 26 anni e messinese ha deciso di presentarsi travestita da uomo e si è spacciata per il fratello minore per permettergli di superare il test. La ragazza tuttavia, appena iscritta all'Ordine degli avvocati, è stata segnalata agli addetti del centro di reclutamento e non è servito a nulla cercare di portare ancora avanti la messinscena. Il verdetto della smorfia: abbiamo l'avvocato, 23, l'esame, 8, il carabiniere, 18, il travestimento, 20, e il voto, 7. Come Numero Oro scegliamo invece la selezione, 19.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Il SuperEnalotto ed il Jackpot ci potrebbero regalare importanti sorprese nel concorso di questa sera. Il nuovo appuntamento azzera il pallottoliere delle vincite e rimette in palio il premio più ambito di tutto il gioco della Sisal. Una vincita milionaria che fa di certo venire l'acquolina in bocca a tutti gli appassionati. Alcuni però sembrano aver perso in partenza le speranze di poter conquistare un forziere così pieno di tesori. Meglio invece prendere esempio da chi ha già acquistato la bottiglia di champagne per poter festeggiare al meglio questa sera. Mal che vada, si può riciclare anche per il prossimo concorso. I più ottimisti tuttavia non pensano solo a qualche marca di liquido prezioso stappare all'annuncio dei numeri vincenti. Si pensa soprattutto a come affrontare la prima spesa, un altro step da non sottovalutare. La nostra Rubrica ritorna al fianco di KickStarter proprio per darvi qualche consiglio in merito. Oggi parliamo di RoboQI, il primo caricatore intelligente per smartphone. Dotato di un design moderno, è adatto per ricaricare in wirelless iPhone e cellulari con sistema Android. Il goal da circa 6 mila euro è già stato raggiunto, ma l'asta rimarrà aperta ancora per 27 giorni. Cosa ha di speciale RoboQI? Di sicuro abbattere tutti quei problemi dovuti ai cavi che si rompono improvvisamente, alla lentezza di caricamento, alla necessità di dover usare una base da tavolo per poter ricaricare la batteria. Il supporto automatico prevede di dover solo inserire il cellulare nell'apposito supporto: il motore elettrico incorporato che controlla i bracci robotici si chiuderanno da soli, avviando il caricamento.

