SERGIO MARCHIONNE, GRAVI CONDIZIONI DI SALUTE/ Ultime notizie, come sta? “È in coma irreversibile”

Condizioni di salute di Sergio Marchionne: “è in coma irreversibile”, le ultime notizie live. L'ex ad di Fca con le speranze appese ad un filo. Berlusconi, "una bella storia italiana"

22 luglio 2018 Niccolò Magnani

Sergio Marchionne nell'ultima uscita pubblica a giugno (LaPresse)

Restano molto gravi le condizioni di salute di Sergio Marchionne, e anche se il suo stato di salute - si teme - possa essere irreversibilmente compromesso l'ormai ex Ad Fca non è morto. Lo confermano, secondo l'agenzia Agi, le poche fonti mediche trapelate finora. È mistero sulle complicazioni emerse dopo l'intervento chirurgico alla spalla destra. Nelle ultime ore si è parlato di un peggioramento legato ad tumore ai polmoni, ipotesi che ha fatto anche La Stampa scrivendo di voci non confermate che «parlano di una malattia oncologica ben più grave». Ora Marchionne si troverebbe in terapia intensiva in una condizione che viene definita «irreversibile». Invece La Repubblica parla per l'ormai ex manager di Fca di condizioni diventate drammatiche venerdì: «Un primo tentativo infruttuoso di attenuare la sedazione senza che il paziente riuscisse però a respirare da solo, quindi l'aggravamento ancora più deciso, ormai senza ritorno. Il paziente non reagiva più». Il Corriere della Sera ha ricordato l'ultima apparizione in pubblico di Sergio Marchionne: «Si vedeva che era fiacco, pallido», il commento di chi era presente. La famiglia Agnelli è incredula per il peggioramento delle condizioni di salute del manager che ha segnato la svolta Fiat. «Ha fatto una vita d'inferno per far arrivare questo gruppo a dove si trova oggi», ha dichiarato un membro della famiglia, come riportato dal Giornale. (agg. di Silvana Palazzo)

BERLUSCONI: “QUELLA DI MARCHIONNE È UNA BELLA STORIA ITALIANA”

Hanno in maniera diversa innovato e rivoluzionato il mondo industriale e commerciale dell’Italia (e non solo) e oggi l’81enne si ritrova a scrivere di un collega e “rivale” che a soli 66 anni sta lottando tra la vita e la morte. Silvio Berlusconi, in una nota uscita nel tardo pomeriggio domenicale, si dice profondamente colpito dalle gravi condizioni di salute di Sergio Marchionne anticipate dall’addio a tutte le cariche ricoperte in Fca. «Marchionne è certamente il numero uno dei manager italiani ha dimostrato di avere intuizione, coraggio, lungimiranza, competenza, ha garantito il futuro ad una grande azienda italiana come Fiat in un momento difficile e l'ha pilotata con coraggio sulla strada difficile dell'internazionalizzazione fino ad arrivare ad occupare una quota importante del mercato di oltreoceano». Il Presidente di Forza Italia ricorda come la carriera e la professionalità di Marchionne sia un esempio di «bella storia italiana, la storia del figlio di un maresciallo dei carabinieri - da cui eredita il senso del dovere, della disciplina, della serietà - costretto ad emigrare, che ha saputo far onore al suo Paese con lo studio e con il lavoro fino a diventare uno dei simboli del genio italiano nel mondo - conclude l'ex Cavaliere - In questo momento difficile mi stringo a lui e ai suoi familiari con vero affetto».

