Reggio Emilia, 20enne stuprata dietro un cespuglio/ Ultime notizie, allarme dopo la violenza di Piacenza

23 luglio 2018 - agg. 23 luglio 2018, 21.25 Niccolò Magnani

Reggio Emilia, stupro in periferia (LaPresse)

In Emilia lo stupro avvenuto a Reggio sta avendo grande risonanza mediatica e causando grande preoccupazione tra i cittadini a causa anche del recente precedente a Piacenza, dove una barista cinese è stata violentata da un clandestino che era stato peraltro già espulso dal paese, alimentando in questo modo polemiche feroci in un momento particolarmente delicato in questo paese riguardo la discussione su migranti e accoglienza e sull'impatto dell'immigrazione in Italia. E potrebbe essere straniero anche l'aggressore di Reggio Emilia, anche se la caccia all'uomo continua e si sta cercando di capire dove possa essere fuggito. Il Sindaco Vecchi ha auspicato un'accelerazione nelle indagini, decisiva sarà anche la testimonianza della ventenne violentata e soprattutto i rilievi della scientifica, che potrebbero portare a scoprire indizi decisivi per identificare il colpevole. (agg. di Fabio Belli)

LO SDEGNO DEL SINDACO

La caccia all’uomo continua ma di grandi novità, al momento, non ve ne sono in merito all’identità e al luogo dove potrebbe trovarsi l’aggressore della 20enne reggiana stuprata. Secondo le informazioni filtrate dalla Polizia ai colleghi del Messaggero, il criminale avrebbe approfittato di alcuni arbusti presenti dietro al cespuglio all’interno del Parco delle Caprette per “attutire” il rumore e le urla della giovane violentata. Il sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi, ha spiegato ai media locali che la violenza sessuale avvenuta la scorsa notte «è un reato di gravità assoluta, davanti al quale il primo pensiero e il primo sentimento devono essere quelli di vicinanza e solidarietà alla vittima». Nell’attesa che la scientifica possa trovare qualche traccia utile ad accelerare le indagini, lo stesso primo cittadino reggiano conclude «Auspichiamo che, nel momento in cui verrà assicurato alla giustizia, al colpevole venga riservata una pena adeguata e severa». Purtroppo di testimoni, al momento, pare non essercene stati all’interno del parco attorno alle ore 21 di ieri.

POLIZIA LAVORA SULLE TRACCE POSSIBILI

Continuano a Reggio Emilia e dintorni le ricerche di un uomo, probabilmente di nazionalità straniera stando almeno a fonti di cronaca locale, responsabile nella serata di ieri di uno stupro ai danni di una ragazza di 20 anni, soccorsa in stato di choc e al momento ricoverata in ospedale. Secondo quanto si apprende, dopo aver eseguito i rilevamento del caso in quell’angolo di via Petit Bon dove la giovane è stata prima aggredita e poi violentata dietro un cespuglio, in una zona al riparo da sguardi e in un momento della giornata in cui non c’era un gran viavai di gente, gli uomini delle forze dell’ordine avrebbero acquisito dei possibili indizi per risalire all’identità dello stupratore, al momento in fuga e del quale, a parte il fatto che potrebbe avere all’incirca trent’anni e l’identikit ricostruito in base alle prime dichiarazioni della 20enne, purtroppo al momento si sa ben poco. (Agg. di R. G. Flore)

AGGRESSORE ANCORA IN FUGA

Sono ancora in corso le ricerche dell’uomo che due giorni fa ha violentato una giovane ragazza di appena 20 anni di Reggio Emilia. L’episodio si è verificato in via Petit Bon, mentre la vittima stava passeggiando tranquillamente. Un caso molto simile era accaduto sempre a Reggio Emilia, precisamente tre anni fa. Anche in quel caso era estate, fine luglio, e una 20enne venne violentata al Parco delle Caprette nella nota città emiliana. La giovane ragazza stava camminando da sola, quando verso le ore 13:00 venne raggiunta da un uomo di colore (anche nel caso di due giorni fa lo stupratore è probabilmente straniero, almeno stando alla descrizione della vittima), che l’afferrò da dietro e la portò dietro un cespuglio per poi violentarla, stessa identica dinamica dell’episodio di due giorni fa. In quel caso la ragazza subì anche il furto di 50 euro: l’uomo non venne mai ritrovato, la speranza è che questa volta l’aggressore possa finire in manette. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

NUOVO CASO DI STUPRO

Un po’ come era successo due giorni fa a Piacenza, un nuovo caso di violento stupro sconvolge l’Emilia Romagna questa volta a Reggio Emilia: una ragazza di 20 anni ha denunciato sotto choc di essere stata aggredita, violentata per diverse ore e lasciata per terra dietro un cespuglio in periferia della stessa cittadina emiliana. Il tutto sarebbe avvenuto in Via Petit Bon e avrebbe coinvolto attorno alle ore 21 di domenica sera una ragazza di 20 anni originaria reggiana, mentre il violentatore sarebbe un giovane straniero: il brutale stupro è avvenuto di colpo, mentre la ragazza passeggiava per quella via (ancora non è chiaro da dove arrivava e verso dove si stava dirigendo). Il criminale l’avrebbe colta alle spalle, scaraventata dietro al cespuglio prima di consumare l’atto di violenza per diverso tempo. Dopo il rapporto sessuale “forzato”, l’uomo si è dato alla fuga lasciando la poveretta per terra ferita e sotto choc: soccorsa dal 118, è stata portata in ospedale dove poi è stata effettuata la denuncia alla Polizia.

CACCIA ALL’UOMO IN TUTTA REGGIO EMILIA

La nazionalità dello stupratore non sarebbe ancora stata rivelata ma pare si tratti di uno straniero e non di un cittadino italiano. Sul posto della violenza, gli uomini delle Volanti, della Squadra Mobile e della Scientifica per trovare tracce della violenza: è stato aperto ovviamente un fascicolo e ora la polizia indaga per chiarire la dinamica dell'evento. All’ospedale intanto è stato dato il via all’interno protocollo sanitario che si applica in caso di violenze sessuale, con la speranza di trovare anche qualche indizio e prova sull’identità dell’uomo che ha aggredito e stuprato la giovane ragazza. Nel caso di Piacenza, dove ad essere violentata era stata una barista del centro, l’uomo venne trovato il giorno dopo a Milano mentre cercava di fuggire: la speranza è anche in questo caso si possa riuscire a consegnare alla giustizia il vile aggressore.

