Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto, oggi 25 luglio: i numeri vincenti (229/2018)

25 luglio 2018 Silvana Palazzo

Estrazione SiVinceTutto Superenalotto

Un'altra serata in compagnia della fortuna con SiVinceTutto, il concorso speciale del Superenalotto. Ogni mercoledì torna l'estrazione che mette in palio il montepremi in un'unica sera. L'attesa per l'uscita dei numeri vincenti è tanta quanto la voglia di indovinare la combinazione fortunata. C'è voglia di fare il tanto ambito “6”, ma non è una sfida semplice. Lo sanno coloro che la settimana scorsa hanno sfiorato la clamorosa vincita mancando l'assalto per un solo numero. Hanno indovinato cinque dei sei numeri fortunati, vedendo sfumare per poco la vincita straordinaria. Chissà se la delusione è maggiore o superiore alla soddisfazione per aver realizzato comunque il “5”: il premio per le sei schedine vincenti è stato di 1.624,68 euro. Sono 179 invece le vincite per quanto riguarda il “4” da 131,34 euro. Stasera arriverà il fatidico “6”? Non ci resta che aspettare l'estrazione di SiVinceTutto.

VERSO LA NUOVA ESTRAZIONE

Con SiVinceTutto Superenalotto si giocano ben 12 numeri invece dei soliti 6, quindi si raddoppiano i numeri in gioco e si può vincere più spesso. Per la precisione vanno indovinati 6, 5, 4, 3 o solo 2 numeri della combinazione estratta per ottenere un premio. Giocare è semplice: basta compilare la nuova scheda che si trova in tutte le Ricevitorie Sisal. La schedina va compilata in due semplici mosse: bisogna scegliere i 12 numeri fortunati e consegnare la scheda al rivenditore che convaliderà la giocata e consegnerà la ricevuta di gioco. Se non si vuole perdere neppure un'occasione per vincere ci si può abbonare fino a 5 concorsi consecutivi marcando l'apposito spazio nella schedina di gioco. Prima di far partire il conto alla rovescia per l'estrazione di oggi, ecco la combinazione vincente della settimana scorsa di SiVinceTutto: 16-22-64-79-82-88. Presto conosceremo la nuova sestina fortunata, e allora buona estrazione!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

-

(I numeri vincenti del concorso del Sivincetutto SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

