LOTTO/ Estrazioni di oggi 10eLotto e Superenalotto del 26 luglio 2018: i numeri vincenti! Video

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 26 luglio: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.89/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

26 luglio 2018 - agg. 26 luglio 2018, 19.26 Morgan K. Barraco

Estrazioni del Lotto e Superenalotto

Il mese di luglio volge al termine, ma non le occasioni di vincere con Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Una nuova estrazione torna oggi con un carico di premi per gli appassionati. E chissà se tornerà anche qualche numero ritardatario... In testa alla classifica c'è l'82 su Firenze, che martedì si è confermato massimo ritardatario del Lotto. È arrivato a quota 142 turni di assenza. All'inseguimento tre centenari: il 18 su Venezia, secondo maggiore assente con 119 turni di ritardo, poi c'è il 54 su Torino, sul gradino più basso del podio con le sue 108 assenze. A seguire il 9 su Venezia che è arrivato a quota 107 concorsi di ritardo, mentre la top five è completata dal 12 su Nazionale che è arrivato a 98 concorsi di ritardo. È invece tornato l'84 su Torino, che si è rivisto dopo 86 estrazioni. La nuova estrazione del Lotto è pronta a regalare nuove sorprese, magari anche il ritorno di qualche numero ritardatario. Lo scopriremo presto... (agg. di Silvana Palazzo)

CRESCE L'ATTESA PER LA PROSSIMA ESTRAZIONE

Lotto, Superenalotto e 10eLotto continuano ad accompagnarci anche nelle giornate più calde: la nuova estrazione ritorna questa sera per lo storico appuntamento di metà settimana. Numeri vincenti e premi: questi gli ingredienti base di entrambi i giochi Sisal, ma anche la sfida fra le regioni italiane. Da chi partecipa con la propria ruota a chi invece cerca di scalare la classifica regionale. La Top 5 dell'ultimo appuntamento deve essere ancora rivelata dall'Agipro, ma possiamo approfondire quanto accaduto alla fine della settimana scorsa. Abbiamo visto infatti per la prima volta la Campania battere la plurivincitrice Lombardia, ma che cosa è accaduto alle ultime posizioni? La Valle d'Aosta ha realizzato poco più di 11 mila euro grazie a 258 vincite, mentre il Molise si è piazzato al penultimo posto con meno di 28 mila euro di bottino e 533 tagliandi vincenti. La Basilicata al terzultimo posto con 837 vittorie e meno di 37 mila euro di ammontare finale, mentre l'Umbria precede con 1.312 vincite e poco meno di 43 mila euro in premio. Primo delle ultime cinque posizioni, il Trentino Alto Adige: le vincite sono state 1.348, mentre il montepremi di circa 50 mila euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

18,6 milioni di euro per il Jackpot del SuperEnalotto di questa sera. Il concorso vivrà fra poco la gara fra tutti gli appassionati della Sisal, che intanto stanno ultimando la registrazione delle schedine e dei numeri con cui parteciperanno al gioco. Prima di assistere all'estrazione, controlliamo la statistica precedente: il primo posto è stato centrato dal 5 grazie ad un premio che supera i 51 mila euro. I vincitori sono stati 3, mentre solo 2 hanno realizzato il 4+ da oltre 31 mila euro. Si prosegue con i 120 vincitori che hanno indovinato il 3+, con 2.563 euro a testa in premio, mentre 523 giocatori sono riusciti a realizzare i 310,82 euro abbinati al 4. 18.718 gli appassionati che con il 3 hanno centrato una vincita da 25,63 euro, mentre 5,10 euro sono stati destinati a 289.072 giocatori che hanno imbroccato il 2. Pochi cent di differenza quindi con lo 0+ ed il suo premio da 5 euro, vinto da 18.102 giocatori. Scendiamo fino a 9.147 invece per i vincitori dell'1+, con un premio da 10 euro cadauno, mentre sono 1.740 gli appassionati ad aver centrato i 100 euro del 2+.

LA SMORFIA NAPOLETANA

I giocatori del Lotto non vedono l'ora di assistere alla nuova estrazione, che ritornerà questa sera con una nuova ondata di numeri vincenti. Almeno per chi ha già ultimato le operazioni precedenti ed è già armato della propria schedina, con cui tentare la fortuna. Non sono pochi invece gli appassionati che navigano ancora in alto mare, indecisi su come compilare la schedina e quali numeri scegliere. E' proprio in casi come questi che la nostra Rubrica ritorna utile, ovviamente non senza il supporto della smorfia napoletana. Abbiamo scelto una news che ci porta fino a Marte, il sogno di una diciassettenne americana che coltiva questa speranza da quando aveva appena tre anni. Alyssa Carson potrebbe realizzare il suo sogno e diventare la prima persona a sbarcare su Marte. La NASA l'ha infatti selezionata per l'addestramento, in previsione della spedizione organizzata per il 2033. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo Marte, 57, il viaggio, 10, lo spazio, 12, il sogno, 79, e il rosso, 60, come il colore del pianeta. Come Numero Oro scegliamo invece la somma dell'anno di lancio, ovvero 8.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

I giocatori del SuperEnalotto scopriranno fra poco se il Jackpot e la sestina vincenti verranno centrati oppure rimandati al prossimo appuntamento. Si parla intanto dei progetti da realizzare in caso di vincita e non solo per quanto riguarda il montepremi, ma per tutte le quote secondarie. KickStarter e la nostra Rubrica non vi lasciano da soli nemmeno nei mesi più caldi ed anche oggi vi propongono un'iniziativa interessante. Piacerà di certo agli appassionati di informatica e gaming, alla ricerca di una soluzione che possa migliorare le prestazioni di gioco. Kumo propone infatti una tastiera compatta e meccanica, in grado di sfruttare al meglio la velocità durante il gioco. Completamente personalizzabile, la tastiera si presenta compatta ed occupa poco spazio. Design moderno e tasti intercambiabili a seconda delle proprie preferenze. Il goal da raggiungere in 22 giorni è invece di circa 72 mila euro, di cui 49 mila già versati.

