ALLERTA TERRORISMO SU VOLO PARIGI-PECHINO, MA È FALSO ALLARME/ Ultime notizie video: aperta inchiesta

Terrorismo, allarme su volo Parigi-Pechino: video. Aereo torna indietro all'aeroporto Charles de Gaulle: “passeggeri al sicuro”. Le ultime notizie: l'annuncio di Air China sui social.

26 luglio 2018 - agg. 26 luglio 2018, 18.58 Silvana Palazzo

Terrorismo, allarme su volo Parigi-Pechino (Foto: LaPresse)

L'aereo partito da Parigi e diretto a Pechino è stato costretto a tornare indietro dopo un «falso allarme» terrorismo. Lo riferiscono le autorità francesi. Air China invece ha dichiarato di aver «ricevuto un messaggio sospetto» di carattere terroristico sul volo CA876 rientrato nella capitale francese «senza incidenti, con tutti i passeggeri indenni». Stando a quanto riportato da Liberation, un passeggero avrebbe segnalato alla compagnia la presenza di una bomba nel terminal, ma l'interlocutore ha capito che c'era una bomba a bordo dell'aereo. Questa la spiegazione fornita in merito al falso allarme. Intanto la procura di Bobigny ha aperto un'inchiesta e l'uomo in questione, un australiano secondo fonti vicine alle indagini, è stato arrestato. Le informazioni al momento sono frammentarie. Quello che è certo che è che il volo non ha mai ragggiunto Pechino come avrebbe dovuto. (agg. di Silvana Palazzo)

TERRORISMO, ALLARME SU VOLO PARIGI-PECHINO

Allarme terrorismo: un volo di Air China è stato bloccato a causa di una «sospetta informazione terroristica». Lo ha annunciato la stessa compagnia aerea sul social media Sina Weibo, spiegando che l'aereo che copriva la tratta da Parigi a Pechino è tornato indietro dopo il decollo. Il volo CA876 è atterrato in sicurezza a Parigi, e senza danni, ma non sono stati forniti altri dettagli sulla natura dell'incidente. «I passeggeri a bordo sono tutti salvi», ha fatto sapere Air China, aggiungendo che sta organizzando la nuova partenza del volo nel più breve tempo possibile. Il Boeing 787 era decollato alle 12:59 ora locale dall'aeroporto Charles de Gaulle, dove è tornato in un orario non specificato, secondo il sito web di informazioni FlightRadar. Pare che l'ordine di far ritorno all'aeroporto sia stato dato dopo 45 minuti di volo. Dai video pubblicati su Weibo si vedono una dozzina di poliziotti sulla pista. I passeggeri sono stati scortati durante lo sbarco.

According to the airline’s social media posts and Chinese news agencies, Air China flight #CA876, from Paris to Beijing made a precautionary return to Paris today after a threat against the flight was received by the airline. The flight landed safely. https://t.co/hRj3uLGH8S pic.twitter.com/52fNsUH9eY — Flightradar24 (@flightradar24) 26 luglio 2018

