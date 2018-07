FELTRI CONTRO I PUGLIESI SU FACEBOOK/ “Andate a raccogliere le olive invece di grattarvi”: un fake?

E' apparso su Facebook un post del direttore di Libero che attacca duramente e volgarmente i pugliesi, accusati di essere scansafatiche: dubbi sull'originalità

28 luglio 2018 Paolo Vites

Foto LaPresse

Vittorio Feltri lo ha fatto ancora. Qualcuno dice che è colpa dell'età, ma altri sostengono che il direttore di Libero più o meno sia sempre stato così, pronto a insultare come un bambino tutto e tutti. Ogni volta che va in televisione finisce in rissa con qualcuno in raffiche di insulti verso qualcun altro, come abbiamo visto recentemente. Va detto che il post che è stato pubblicato ieri sera su Facebook non è apparso sul profilo ufficiale del giornalista, ma su una pagina semplicemente intitolata "Vittorio feltri" che potrebbe essere un fake. Il tono delle parole però è quello tipico di Feltri, magari si tratta di uno scherzo stile Crozza ma il messaggio è inequivocabile: «La Puglia è una regione con un alto tasso di disoccupazione. Mi rivolgo quindi ai pugliesi: invece di stare a casa a grattarvi le palle andate a raccogliere le olive, a lavorare la terra, senza aver bisogno che arrivino dei negri a lavorare per conto vostro».

E' UNA FAKE NEWS?

C'è comunque chi ha preso il post sul serio, come l'assessore regionale pugliese Alfonso Pisicchio che ha risposto anche lui via Facebook: «Tipico esempio di qualunquista intellettualoide e avvezzo ai luoghi comuni, triste emblema di questo tempo. Questo post è di una stupidità sconcertante. Feltri si vergogni e porti rispetto alla Puglia e a tutte le persone offese dalla sua ignoranza». Nessun commento dal direttore di Libero: fake o post originale?

© Riproduzione Riservata.