GEMELLINE MORTE TRA LE BRACCIA DEI NONNI/ Grecia, i resti delle due bimbe scomparse tra le fiamme

I ricercatori hanno trovato le due gemelline di 9 anni disperse da lunedì scorso, negli incendi che hanno devastato alcune regioni della Grecia, morte nelle braccia dei nonni

28 luglio 2018 Paolo Vites

LaPresse

A distanza di giorni dai devastanti incendi che hanno distrutto e fatto dozzine di vittime in Grecia, continuano a emergere storie strazianti da quell'autentico inferno che ha colpito le regioni turistiche poco lontano da Atene. Avevamo raccontato della donna che ha perso marito e i due figli nell'incendio, parlando con loro al cellulare fino a quasi all'ultimo, adesso ne emerge un'altra. Volontari e vigili del fuoco sono infatti impegnati, adesso che le fiamme sono state spente, a cercare i molti dispersi. Tra loro due gemelle di 9 anni, Sophia e Vassiliki, e i nonni. Le bambine infatti si trovavano in vacanza nella zona di Rafina affidate ai nonni, i genitori ancora a casa. Le autorità avevano detto subito al padre di essere pronto ad aspettarsi il peggio: gli incendi infatti per la velocità con cui si sono sviluppati hanno colto di sorpresa moltissima gente che non ha fatto in tempo a lasciare le proprie abitazioni o che si è data alla fuga senza trovare scampo.





Tanti i cadaveri ritrovati in questi giorni, irriconoscibili: unico metodo per capire chi fossero l'esame del dna. Martedì mattina alcuni resti vengono ritrovati su una altura a picco sul mare e i risultati del dna, adesso che sono arrivati, hanno svelato chi erano: le due gemelline, morte in braccio ai nonni. E' solo possibile immaginare l'orrore di quella fine, il terrore che ha accompagnato le quattro persone fino alla morte. Prese in braccio dai nonni che hanno cercato una via di scampo, si sono probabilmente trovati su quell'altura a picco sul mare da cui era impossibile saltare. Dietro le fiamme che avanzavano. Altre persone sono morte gettandosi in mare dagli scogli e i nonni non hanno avuto il coraggio di farlo, o magari neanche il tempo, storditi dal fumo, sono crollati a terra tenendo strette le nipotine. Poi le fiamme hanno fatto scempio dei loro corpi. Ironia della sorte, in queste ore nell'Attica, la regione degli incendi, si stanno scatenando forti temporali che rendono difficili le ricerche degli altri dispersi. Se solo queste piogge fossero cadute pochi giorni fa, quando infuriava l'incendio...

© Riproduzione Riservata.