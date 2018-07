Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 28 luglio: i numeri vincenti! Video (conc 90/2018)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 28 luglio: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.90/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto

Penultimo concorso di luglio per il Lotto, Superenalotto e 10eLotto, prima dell'arrivo della nuova ondata di estrazioni. Anche per questo giocatori e regioni italiane sperano di poter centrare qualche vincita in più per poter chiudere il mese in bellezza. L'ultima estrazione ha confermato la nuova regina della Top 5: la Campania si è aggiudicata ancora una volta il primo posto grazie ad oltre 1 milione di euro e 12.572 vincite. Questa volta la regione ha superato di molto l'ex campionessa regionale, la Lombardia, che si è fermata prima dei 719 mila euro ed ha registrato 21.141 vittorie. Il Lazio si è posizionato invece al terzo posto, ma solo per quanto riguarda il montepremi, del valore di più di 495 mila euro. Le vincite sono state aggiudicate dal Veneto, che troviamo al quarto posto per il bottino di 427.966 euro. Chiude il Piemonte con 335.376 euro, ma anche in questo caso le vincite maggiori sono state centrate dalla successiva Puglia, pari a 8.759 e dall'ottava in classifica, la Sicilia, con 8.346 tagliandi vincenti.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Sale ancora di più il Jackpot del SuperEnalotto, pronto ad aprire i battenti dell'estrazione di questa sera. Il montepremi ha un valore di 19,6 milioni di euro e potrebbe presentarsi nel concorso di oggi, realizzando i sogni di chi vorrebbe conquistare il super premio del gioco Sisal. L'ultimo appuntamento infatti ha permesso alla sestina vincente di regalare ancora una volta la sua assenza, seguita a ruota libera dal 5+ e 5+1. Le quote secondarie hanno invece subito un forte ribasso rispetto al concorso precedente, a partire dal 4+ in testa alla classifica. Il premio è di 34.323 euro e i vincitori sono due, mentre sei appassionati hanno realizzato i 25.155,96 euro del 5. Perde qualche punto anche il 3+, con un premio da 2.999 euro e 64 vincitori, mentre il 4 si ferma a 343,23 euro e 462 giocatori fortunati. Sono 15.592 gli appassionati a vincere i 29,99 euro messi in palio dal 3, mentre 240.337 si accontentano dei 5,98 euro del 2. Il premio più piccolo rimane quindi quello dello 0+, del valore di 5 euro e indovinato da 16.228 vincitori, mentre i 10 euro dell'1+ sono stati imbroccati da 6.641 giocatori. Infine abbiamo i 903 appassionati che con il 2+ hanno conquistato a testa il premio da 100 euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Siamo ad un solo passo dal nuovo concorso del Lotto e l'attesa inizia ad agitare i giocatori meno esperti. Chi non ha il sangue freddo rischia di perdere di vista l'estrazione di questa sera, magari dimenticando di far registrare la propria combinazione in ricevitoria. Ci saranno di certo degli appassionati che si accorgeranno solo pochi minuti prima dell'inizio dell'estrazione, di non aver affatto convalidato la schedina. Oppure altri non riusciranno a trovare i numeri da giocare, anche a causa del caldo e degli impegni di chi è già in vacanza. La nostra Rubrica invece non si ferma mai ed anche nella settimana più calda dell'anno, vi promette nuovi numeri da giocare. Ci faremo aiutare ancora una volta dalla smorfia napoletana, con cui approfondiremo una news palpitante. Sembra infatti che un cittadino francese abbia vissuto una vera e propria disavventura, quando lo scorso aprile il suo cuore si è fermato per 18 ore. Il 53enne è stato salvato dallo staff di Montpellier, ma sono rimasti sorpresi di vedere che il paziente fosse ancora vivo dopo diversi tentativi di rianimarlo caduti a vuoto. Un vero e proprio miracolo per qualcuno, ma che cosa ne pensa la smorfia? Abbiamo il soccorso, 20, il cuore, 14, l'arresto, 43, il battito, 48, e il numero 18. Come Numero Oro scegliamo invece gli anni del paziente, 53.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Jackpot e SuperEnalotto ci terranno compagnia anche questa sera, quando una nuova estrazione rivelerà i nuovi numeri vincenti. Non sono solo le schedine e le molteplici combinazioni di numeri a mettere in difficoltà i giocatori italiani, ma soprattutto la fase successiva alla vittoria finale. Un problema che riguarderà non solo chi riuscirà a centrare il montepremi, ma anche i destinatari delle vincite minori. Per tutti gli appassionati l'ostacolo maggiore riguarda infatti quale iniziativa sfruttare per la prima spesa in assoluto. La nostra Rubrica è pronta ancora oggi ad offrirvi una valida soluzione, ovviamente grazie a KickStarter. The looking Glass è l'idea perfetta per gli amanti della grafica: è il primo desktop realizzato per i creatori di disegni in 3D. Il tutto grazie ad una combinazione di luci e tecnologie moderne, che hanno permesso la realizzazione del primo dispositivo interattivo e tridimensionale che non necessita di realtà virtuale oppure aumentata. Semplice, accessibile a tutti e in grado di velocizzare il lavoro dei disegnatori: il goal di circa 42 mila euro è già stato superato con versamenti superiori a 100 volte il suo valore, anche se l'asta si concluderà ufficialmente solo fra 26 giorni.

