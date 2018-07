APRILIA, MAROCCHINO SCAMBIATO PER LADRO E UCCISO DA DUE ITALIANI/ Ultime notizie, ronda di vigilantes?

Aprilia, marocchino inseguito e ucciso da due italiani: ultime notizie, credevano fosse un ladro così lo seguono e decidono di picchiarlo a morte. Cosa è realmente successo?

30 luglio 2018 - agg. 30 luglio 2018, 9.25 Matteo Fantozzi

Aprilia, marocchino inseguito e ucciso da due italiani

Vigilantes scatenati: è bastato l'arrivo, verso le due di notte, di una Renault Megane con targa straniera in una strada chiusa che gli abitanti dei palazzi circostanti si sono insospettiti. Qualcuno scende anche per strada e la macchina, sgommando, fugge via. Secondo alcune versioni in zona era stata organizzata una ronda notturna perché in passato c'erano stati dei furti. Parte l'inseguimento alla Renault che dura circa cinque minuti poi l'auto dei fuggitivi, su cui ci sono alcuni marocchini, sbanda e si schianta. Il conducente scappa e l'altro passeggero esce barcollando e viene aggredito e picchiato. Sulla vettura saranno poi trovati attrezzi da scasso. E' da stabilire se il marocchino sia morto per le conseguenze dell'uscita di strada o per le botte, intanto i due italiani che si erano dati all'inseguimento sono stati denunciati per omicidio preterintenzionale (Agg. Paolo Vites)

RONDA DI VIGILANTES

Sono ancora diversi gli aspetti da chiarire in merito alla vicenda del marocchino morto nella notte fra sabato e domenica ad Aprilia, in provincia di Latina. Prima di tutto, l’autopsia (in programma oggi), chiarirà con certezza quali siano le cause che hanno provocato la morte dello stesso 43enn: l’incidente avvenuto in auto, o il successivo pestaggio dei due indagati? Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, pare che i due uomini accusati di omicidio preterintenzionale, stavano partecipando ad una “passeggiata per la legalità”, un servizio di guardia cittadino, quando hanno appunto individuato l’auto su cui viaggiava il marocchino poi morto, e un’altra persona. Dopo un breve inseguimento, durante il quale l’auto non sarebbe stata speronata, il mezzo è finito fuori strada: l’autista è scappato nei campi, mentre il passeggero è sceso a terra ferito, per poi essere raggiunto dai due italiani. I due lo hanno picchiato (non è chiaro però se abbiamo partecipato tutti e due i residenti, o solo uno, ed inoltre, non è chiara la veemenza), prima che il magrebino morisse. Sul posto vi era anche un terzo italiano per cui non è stato avviato alcun procedimento, non essendo intervenuto attivamente nella vicenda. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

DENUNCIATI DUE QUARANTENNI

Sono stati due quarantenni, incensurati, ad essere stati denunciati e ad essere ritenuti dalle forze dell'ordine come i principali sospettati per il pestaggio mortale del 43enne marocchino scambiato per un ladro ad Aprilia. Ha spiegato il comandante provinciale di Latina, colonnello Gabriele Vitagliano: "All'esito delle indagini condotte sul decesso occorso questa mattina ad Aprilia sono stati denunciati in stato di libertà, per omicidio preterintenzionale in concorso due Italiani del luogo, incensurati, quarantenni. Gli indizi a loro carico sono emersi dapprima dalla visione di telecamere di videosorveglianza, quindi da testimonianze di persone presenti, vistesi impossibilitate a negare davanti all'evidenza. Uno degli indagati era rimasto sul luogo del fatto, l'altro, resosi irreperibile e saputo che veniva cercato, si è infine costituito. La vittima è stata identificata in un cittadino marocchino di 43 anni con precedenti di polizia. Aveva con sé uno zaino con arnesi da scasso". Dovranno spiegare l'aggressione alla luce di quello che sembia un terribile equivoco, in attesa di altre testimonianze che potrebbero emergere sui fatti. (agg. di Fabio Belli)

POLVERONE IN VISTA

Ad Aprilia si è consumato un episodio d'odio in grado di alzare un vero e proprio polverone. Un marocchino di 43 anni è stato ritrovato morto a bordo di un'autovettura come racconta Il Messaggero nella sua versione online. Questi era stato ritenuto un ladro da due italiani che hanno deciso di rincorrerlo e poi di ucciderlo. Ora i due sono accusati di omicidio preterintenzionale. L'uomo era uscito di strada a fronte dell'inseguimento e dopo essere uscito dall'autovettura è stato picchiato dai due inseguitori. Ansa ha citato fonti investigative specificando come sarà l'autopsia a specificare se la morte sia avvenuta per delle lesioni mortali provocate dai due italiani oppure direttamente dall'incidente. Viene evidenziato poi anche come un altro uomo era al volante dell'auto del marocchino, fuggito subito dopo l'incidente.

TUTTI I DETTAGLI DELL'OMICIDIO DI APRILIA

L'omicidio del marocchino di 43 anni ad Aprilia è avvenuto alle due di notte. Un residente della zona di via Guardapasso aveva chiamato proprio a quell'ora una volante dei Carabinieri per la presenza di una Renault Megane sospetta con una targa straniera e diverse persone a bordo. I militari dell'Arma hanno chiarito, come riportato da Il Messaggero, che: "Seguivano poi altre telefonate al 112 per segnalare gli spostamenti della vettura che era fuggita dopo aver capito di essere attenzionata da parte di alcuni residenti". La macchina è stata poi rinvenuta dai carabinieri di Aprilia precisamente all'altezza della stazione di Campo di Carne dopo un incidente. Il marocchino era invece rivolto verso l'asfalto a terra fuori da questo.

© Riproduzione Riservata.