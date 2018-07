ALBISSOLA, CAMION PRECIPITA DA CAVALCAVIA/ Incidente A10 ultime notizie: donna sfiorata, “guard rail ko”

30 luglio 2018 - agg. 30 luglio 2018, 14.23 Niccolò Magnani

Tir precipita da cavalcavia A10 (Twitter, Vigili del Fuoco)

La tragedia sfiorata: una donna stava passando a piedi proprio sotto quel maledetto ponte e per poco il camion caduto dal cavalcavia non la travolgeva in pieno. «Me lo sono visto cadere davanti agli occhi. Si è schiantato a un paio di metri da me», ha raccontato ancora sotto choc la 60enne miracolata, raggiunta dalla Stampa. Come lei, salvo l’autista del tir che ancora non riesce a capacitarsi di come sia potuto avvenire il tutto e di come possa essersi salvato, tra l’altro senza coinvolgere nessun altro. Nel frattempo proseguono le forti polemiche contro un’autostrada che negli ultimi mesi ha visto già troppi disastri dovuti alla poca cura e sicurezza dell’intera rete ligure: «l’aspetto clamoroso sono i guard rails. Ci si aspetterebbe che fossero progettati per svolgere un'opera di contenimento. Ma lo fanno, se quando un mezzo pesante urta il guard rail questo cede come burro e il TIR piomba di sotto?», denuncia il portale LaNuovaSavona.it e come loro molti utenti sui social lamentano uno stato di sicurezza dell’A10 sotto gli standard necessari.

TIR PRECIPITA DA CAVALCAVIA SU A10

L’incidente sull’A10 di questa mattina è stato spettacolare e tremendo nella sua dinamica ma per fortuna non ha portato alla morte l’unico coinvolto: un camionista, alla guida del suo mezzo sull’Autostrada ligure all’altezza di Albissola, di colpo, sbanda senza un apparente motivo, Come raccontano le prime informazioni raccolte dai colleghi delle edizioni locali giunti sul posto, dopo diversi metri percorsi sbandando il camion rompe le barriere e precipita già da un cavalcavia sopra Via delle Industrie, una parallela della trafficata Viale Faraggiana (fonte IVG.it). L’incredibile è che, nel momento in cui vola giù il mezzo pesante dall’A10, sotto non passa nessuno: la strada poco trafficata, visto che siamo a fine luglio, e l’orario (8.15) hanno impedito una tragedia immane: colpita solo una macchina parcheggiata che risulta completamente distrutta, giusto per rimarcare cosa sarebbe successo se invece che un mezzo fermo senza nessuno a bordo fosse invece stato colpito un’auto o una moto in transito.

CONDUCENTE VIVO PER MIRACOLO

Secondo fatto incredibile, il conducente del camion è salvo e con alcune lievi ferite giudicate non grave dalle tante squadre di soccorso arrivate immediatamente sul posto: «è stato estratto dalla cabina di guida dai vigili del fuoco di Savona, intervenuti con le squadre 1A, 2A e 1R con autobotte», spiega Liguria Oggi dopo il clamoroso incidente che ha sfiorato la tragedia. Una volta che l’uomo è stato estratto, sotto choc, dall’abitacolo, per poter rimuovere il mezzo pesante è stata necessaria l’autogru che per circa un’ora ha lavorato sulla strada sottostante il cavalcavia. Ovviamente, l’incidente ha causato un tilt ingente sul traffico veicolare: secondo le stime di Autostrade per l’Italia, vi sono code per 8 chilometri nel tratto compreso tra il Bivio A10/Fine Complanare Savona e Albissola.

