DAISY OSAKUE, ATLETA ITALIANA AGGREDITA A MONCALIERI/ Ultime notizie, altri episodi di lancio delle uova

Daisy Osakue, atleta italiana aggredita a Moncalieri: lesione alal cornea, dovrà essere operata per rimuovere un frammento di guscio di un uovo. Ultime notizie, Mentana si indigna: “Merde!”

30 luglio 2018 - agg. 30 luglio 2018, 12.46 Silvana Palazzo

Daisy Osakue, atleta italiana aggredita a Moncalieri

Si indaga sui motivi del gesto che hanno ferito a un occhio l'atleta di origine nigeriane, oer molti sembrerebbe trattarsi di razzismo. Come ha spiegato la stessa atleta, per strada in quel momento c'era solo lei che ha visto l'auto andare nella sua direzione puntandola in modo deciso. "Penso che nessuno a mezzanotte vada in giro con un uovo in mano" ha aggiunto, sottolineando come gli autori dell'attacco la stessero aspettando appositamente per colpirla. Stessi episodi però si erano verificati nei giorni scorsi, cioè lancio di uova contro passanti, il che farebbe propendere per una bravata di qualche giovane che tira uova a caso contro la gente. Un gioco pericoloso e stupido, soprattutto in questo caso dove si alimenta la questione razziale (Agg. Paolo Vites)

SI INDAGA SU MOTIVAZIONI RAZZIALI

Un'atleta italiana di origini nigeriane rischia di non partecipare agli Europei di atletica di Berlino a causa di un'aggressione subita ieri. Si tratta di Daisy Osakue, a cui hanno lanciato uova e altri oggetti da un'auto in corsa colpendola in pieno volto. L'atleta, specialista nel lancio del disco, è sotto choc per quanto accaduto e ha un occhio tumefatto. Per questo è in dubbio la sua partecipazione ai campionati europei ormai prossimi. L'episodio è avvenuto a Moncalieri, nel torinese, e a denunciarlo è Enrico Mentana su Facebook, che ha attaccato il governo reo di non riscontrare un problema di intolleranza in Italia. «Salvini, Di Maio, ma come si fa a dire che non c'è un aumento allarmante di episodi di intolleranza nei confronti dei neri in questo paese? Non è che perché i partiti di opposizione stanno lì imbambolati a decidere cosa fare sul presidente della Rai potete pensare che dorma anche l'informazione», scrive il direttore del Tg di La7 sui social. Gli aggressori sono ricercati dai carabinieri, secondo cui però l'azione non è riconducibile a motivi razziali.

DAISY OSAKUE, ATLETA ITALIANA AGGREDITA A MONCALIERI

Daisy Osakue, primatista italiana under 23 di lancio del disco, come riportato dall'Ansa, è stata trasportata all'ospedale Oftalmico di Torino, dove le è stata diagnosticata una lesione alla cornea e dovrà essere operata per rimuovere un frammento di guscio dell'uovo. «Stanotte un'atleta della nazionale italiana di atletica (ve lo sottolineo perché siete sovranisti), Daisy Osakue, di origine sudafricana, è stata aggredita a Moncalieri mentre rincasava da un gruppo di giovani. L'hanno colpita in piena faccia. È a rischio la sua partecipazione agli europei di Berlino», ha scritto Enrico Mentana sulla sua pagina Facebook. «Cosa erano, sostenitori di altre nazionali? Anche se si sta al mare non si può nascondere la testa sotto la sabbia», attacca il giornalista. Su Instagram è stato molto più duro con il suo commento: ha pubblicato una foto dell'atleta dopo l'aggressione con questa didascalia, «Daisy Osakue, nazionale italiana di atletica leggera, dopo l'aggressione stanotte a Moncalieri, da parte di un gruppo di razzisti. #MERDE». Per i carabinieri però non ci sono motivi razziali alla base del gesto.

© Riproduzione Riservata.