MALAYSIA AIRLINES MH370, VOLO SCOMPARSO: "PILOTA NON SI SUICIDÒ"/ 4 anni dopo resta il mistero: fu dirottato?

Volo scomparso Malaysia Airlines Mh370: un rapporto di oltre 500 pagine smentisce l'ipotesi più quotata, quella del suicidio del pilota e apre al dirottamento. Ma non ci sono prove...

Immagini di repertorio (foto da Pixabay)

Sarà forse ricordato per sempre come un mistero senza soluzione, proprio ciò che non avrebbero mai voluto i familiari dei 239 passeggeri a bordo del volo scomparso Malaysia Airlines Mh370 che si presume essere precipitato nelle acque dell'Oceano Indiano l'8 marzo del 2014. Quattro anni di indagini, ricostruzioni, dubbi e supposizioni, culminate in un rapporto di quasi 500 pagine che rappresenta per le autorità malesi quanto di più vicino ad una resa possa esistere. Sì, perché se è vero che viene accertata "l'interferenza di terzi" nel disastro aereo, lo è altrettanto che nessuno è ancora in grado di dire cosa sia accaduto esattamente a bordo di quel "maledetto" aereo. La novità più clamorosa è forse quella che scompagina tutti gli schemi che fino a poche ore fa venivano dati per buoni, quelli secondo cui il primo pilota Zaharie Ahmad Shah aveva condotto il Boeing in una missione suicida. Non la pensa così Kok Soo Chon, l'investigatore capo del documento di 449 pagine redatto da 19 esperti internazionali che, come riportato da Il Messaggero, ha escluso sia comportamenti anomali da parte dei piloti sia un guasto meccanico. Ma allora cos'è successo?

L'IPOTESI DIROTTAMENTO

Se sul volo scomparso Malaysia Airlines Mh370 non ci sono certezze, l'unico modo per tentare di capire cosa sia accaduto al Boeing 737 partito da Kuala Lumpur l'8 marzo del 2014 è procedere per esclusione, vagliando le varie ipotesi e procedendo a tentoni. Allora quella più credibile, per quanto nessuna organizzazione abbia mai rivendicato l'azione e tenendo conto che nessuna richiesta di riscatto sia mai pervenuta, è che alla fine si sia trattato di un dirottamento da parte di qualcuno che abbia costretto il pilota a fare manovre non volute, come abbandonare la rotta originaria verso Pechino e virare bruscamente a sud-ovest dopo aver disattivato manualmente i sistemi di comunicazione, per poi volare sopra l'Oceano Indiano per altre lunghissime 7 ore. In una situazione del genere i familiari faticano a trovare pace: alcuni di loro hanno lasciato in lacrime la riunione privata con il ministro dei trasporti. "Non c'è niente di nuovo", hanno dichiarato senza nascondere rabbia e delusione, sentimenti con cui dovranno fare i conti a lungo, forse per sempre.

© Riproduzione Riservata.