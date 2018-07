RISCHIA DI MORIRE PER ASSORBENTE INTERNO/ Shock tossico per una 37enne, l'infezione l'avrebbe uccisa se...

Rischia di morire per assorbente interno: shock tossico per una 37enne americana, Amanda Stanley. Un frammento rimasto internamente aveva causato un'infezione gravissima

30 luglio 2018 Fabio Belli

Amanda Stanley ha rischiato la morte per un assorbente

Bruttissima avventura per una 37enne del Massachussets, Amanda Stanley, che per un motivo banalissimo ha rischiato di perdere la vita per una grave infezione. Madre di due bambini, la Stanley ha usato come sempre un assorbente interno al momento dell'arrivo del ciclo mensile: questa volta però, dopo l'uso, non si è accorta che un frammento dell'assorbente era rimasto all'interno. Dopo alcune ore, Amanda ha iniziato ad accusare disturbi come vomito e febbre alta e si è rivolta all'ospedale, dove le è stata diagnosticata in seguito alle analisi effettuate un'infezione da streptococco. I medici inizialmente si sono trovati però in grande difficoltà, non capendo come la donna abbia contratto l'infezione.

ALTRE 24 ORE SAREBBERO STATE FATALI

Ancora in preda a febbre e nausea, andando in bagno però la donna si è accorta di un pezzetto del tampone rimasto all'interno ed ha capito. Una parte dell'assorbente aveva scatenato l'infezione, e Amanda è rimasta dunque ricoverata in ospedale. Diagnosi: sindrome da shock tossico, e i medici hanno anche affermato come la donna sia stata fortunata, perché altre 24 ore senza comprendere la causa dell'infezione sarebbero state fatali. Amanda si è sottoposta ad un lungo ciclo di antibiotici ed ora è fuori pericolo, ma ha voluto testimoniare questa sua terribile esperienza per mettere in guardia le donne che usano assorbenti interni a fare la massima attenzione. La 37enne ha dichiarato: "Sono stata davvero fortunata a notare il pezzo di tampone, così mi hanno potuto curare rapidamente." L'infezione era infatti in fase già molto avanzata.

