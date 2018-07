Daisy Osakue, Pm escludono aggravante razzismo/ Ultime notizie, arcivescovo di Torino: “educarci al rispetto”

Aggressione a Daisy Osakue: Procura Torino, "lesioni senza aggravante razziale". Lo scontro politico e l'attacco di Avvenire contro Salvini "clima xenofobo". Le ultime notizie

31 luglio 2018 - agg. 31 luglio 2018, 16.46 Niccolò Magnani

Daisy Osakue aggredita a Moncalieri

L’arcivescovo di Torino, Monsignor Nosiglia, in una lunga nota pubblica, commenta il caso della giovane azzurra che proprio pochi istanti fa è stata confermata ai prossimi Europei di Atletica a Berlino (dal 6 al 12 agosto) dal presidente Fidal: «Chiedo a tutti un rispetto rigoroso e convinto delle leggi, e la promozione di un clima di umanità e di legalità morale e civile, senza spavalderia e senza odio che ingenerano comportamenti di rifiuto violento: perché questa è l’unica strada che abbiamo per allontanarci dalla paura». Secondo l’arcivescovo Daisy, come altri ragazzi sparsi in Italia, vengono attaccati da gravi episodi di intolleranza, «ma certi titoloni di giornali finiscono per amplificare il clima di insicurezza in cui sembra che siamo immersi. Ma questa informazione emozionale non ci aiuta a ricordare la cosa importante: tocca a tutti noi educarci al rispetto reciproco”. “Gli ‘altri’ non sono diversi, sono il nostro prossimo. Come noi lo siamo per loro». Intanto per Daisy arriva l’importante conferma da parte del n.1 Fidal per i prossimi Europei di Atletica: «Daisy sta bene, relativamente a quello che le e' successo. Aspettiamo domani, quando le leveranno la benda che al momento le copre l'occhio ferito. Poi riprendera' gli allenamenti e sicuramente sara' in gara a Berlino. I due 'imbecilli' che hanno lanciato l'uovo hanno avuto la sfortuna di colpire Daisy e la cosa ha avuto una eco importante sui media. Lei e' una donna molto combattiva e trovera' la forza per fare ancora meglio», spiega a Sky Sport24 Alfio Giomi.

PROCURA TORINO: “DAISY, NO AGGRAVANTE RAZZISMO”

Dopo 24 ore di polemiche politiche su razzismo e clima xenofobo, il caso giudiziario dell’aggressione odiosa inferta a Daisy Osakue (campionessa italiana di atletica leggera) arriva ad un punto di svolta: «Lesioni senza l’aggravante razziale», è questo infatti il reato ipotizzato dalla Procura di Torino dopo il lancio di uova da un’auto in corsa contro la ragazza di colore di due notti fa. Al momento è un’indagine contro ignoti visto che di elementi maggiori rispetto a ieri non sono stati raccolti, ma pesa il giudizio dei carabinieri che fin dall’origine hanno pensato ad una pista principale che non tenesse conto della matrice razziale: come già spiegato anche dal nostro quotidiano, nei giorni scorsi per le vie di Moncalieri lo stesso Fiat Doblò dell’attacco a Daisy è stato visto lanciare uova contro passanti, prima un pensionato nella notte tra il 14 e il 15 luglio e poi tre donne la sera del 25 luglio. Tutte però di pelle bianca. La giovane atleta continua però a ritenere l’aggressione una mirata volontà razzista: «Non volevano colpire me come Daisy, volevano colpire me come ragazza di colore. Mi hanno scambiata per una prostituta, in quel quartiere a quell’ora ve ne sono tante..».

LO SCONTRO AVVENIRE-SALVINI

A vedere però le prime pagine dei giornali oggi l’ipotesi lanciata dai carabinieri e dalla Procura non sembra trovare grande “spazio”: piuttosto, è la presunta ondata di episodi di razzismo a suscitare il pieno scontro istituzionale contro il Governo Lega-M5s, in particolar modo contro il Ministro Matteo Salvini. Stamattina il quotidiano della Cei “Avvenire” - qualche giorno dopo la copertina choc di Famiglia Cristiana con il leader Lega accomunato a Satana - attacca a tutto spiano: «Dicono che non c'è razzismo in ciò che è accaduto e per di più il ministro dell'Interno Salvini ha ritenuto di liquidare come 'sciocchezze' gli allarmi di quanti denunciano il clima xenofobo e i rischi di escalation razzista. Pesi bene le parole. Guardi la realtà e ascolti anche altre voci della destra italiana. Negare l'evidenza di diversi episodi non fa altro che assolvere e ingigantire il mostro. Vergogniamoci, e reagiamo di civiltà», scrive il direttore Marco Tarquinio. Ad aggiungere “pepe” allo scontro ci pensa il Presidente della Cei, Card. Gualtiero Bassetti, che a Repubblica esprime tutto il dolore per una situazione di grave emergenza: «gli episodi di violenza di queste settimane, che hanno di mira lo straniero in quanto tale, non possono essere in alcun modo giustificati né consentono alcuna sottovalutazione. Il razzismo è malattia endemica».

