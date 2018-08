LOTTO/ Estrazioni 31 luglio 2018, 10eLotto e Superenalotto: i “top” fortunati e i numeri vincenti

Estrazione del Lotto e Superenalotto del 31 luglio: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.91/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

01 agosto 2018 - agg. 01 agosto 2018, 9.27 Morgan K. Barraco

Estrazioni del Lotto e Superenalotto (LaPresse)

Nell'estrazione del Lotto di martedì, il numero 24 è stato estratto 3 volte, come quarto estratto sulla ruota Nazionale e come terzo estratto a Genova e a Torino. Il numero 63 è stato estratto sulla stessa colonna come quarto a Bari e Venezia. Il 39 è stato l’ultimo estratto sia a Cagliari sia a Palermo, mentre a Torino è stato il primo estratto. Il 61 è stato invece l’ultimo estratto sia a Firenze sia a Roma, mentre a Venezia il 62 e il 63 sono stati estratti consecutivamente come quarto e quinto estratto. Il numero 31, quello del giorno corrente, non ha invece fatto capolino su nessuna ruota in questa estrazione del Lotto, in cui le ricorrenze numeriche “particolari” sono state comunque piuttosto contenute. (agg. di Fabio Belli)

LA SMORFIA VINCENTE

Per quanto riguarda le interpretazioni della Smorfia Napoletana per l’estrazione del Lotto di martedì 31 luglio 2018, partiamo dall’unico numero uscito su più di due ruote diverse, ovvero il 24 che rappresenta “Le guardie”, sogno che può essere la spia di qualcosa che non va nella nostra vita e che deve essere messo a posto al più presto. Il numero 63 è invece “La sposa”, che può assumere significati diversi a seconda del contesto nel quale viene sognata, spesso indice di purezza ma che può rappresentare un bisogno o un’incombenza impellente se viene sognata incinta. A Venezia il 63 è uscito di fila dopo il 62 che rappresenta invece “Il morto ammazzato”, simbolo che in un sogno spesso rappresenta la paura di perdere qualcuno a noi caro. Altro simbolo potenzialmente funesto è “La corda al collo”, rappresentata dal 39 ultimo estratto a Cagliari e a Palermo. (agg. di Fabio Belli)

NESSUN 6, IL JACKPOT SALE!

C’è stato un vincitore con 5 punti nell’estrazione del Superenalotto di martedì 31 luglio 2018. Nessuno è riuscito a portare a casa il jackpot fortunato con il 6 e neppure a ottenere il 5+1, mentre l’unico vincitore con il 5 ha ottenuto la più considerevole cifra dell’estrazione, 152mila 779,06 euro. Sono stati invece 341 i vincitori con 4 punti, 470,42 euro l’ammontare della vincita individuale. Più numerosi come sempre sono stati i vincitori con 3 punti, 15mila 140, che hanno portato a casa 31,25 euro a testa, mentre sono stati 235mila 502 gli scommettitori che con 2 punti in schedina hanno vinto 6,17 euro ciascuno. La prossima estrazione del Superenalotto è prevista per giovedì 2 agosto 2018, con il jackpot per chi centrerà il 6 che sale a 21 milioni e 300mila euro. (agg. di Fabio Belli)

I NUMERI VICENTI ESTRATTI

I numeri fortunati del Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi sono ormai noti ed è arrivato il momento di scoprire se qualcuno tra voi lettori è stato baciato dalla fortuna. Chissà se il Jackpot del Superenalotto o qualche bella vincita del 10eLotto o magari quel terno secco tanto desiderato hanno deciso di concedersi proprio a uno dei nostri lettori. Ci auguriamo in ogni caso che sia qualcuno che di questa fortuna ha davvero bisogno e si ricordi dei meno fortunati. E ora cosa ci rimane da fare? Un ultimo “in bocca al lupo”, il suggerirvi di controllare il vostro tagliando in ricevitoria e riportare qui sotto i numeri vincenti. Il momento è arrivato!

Estrazione 10eLotto n°91 del 31/07/2018

1 - 3 - 6 - 9 - 19 - 22 - 29 - 33 - 37 - 38 - 39 - 41 - 45 - 47 - 48 - 54 - 64 - 70 - 77 - 89

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 9

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 9 - 64

Ultima estrazione Superenalotto n. 91 del 31/07/2018

COMBINAZIONE VINCENTE

32 61 23 85 49 53

NUMERO JOLLY 8

7

SUPERSTAR

51

Estrazione n°91 del 31/07/2018 NAZIONALE 58 55 35 24 26 BARI 9 64 38 63 88 CAGLIARI 41 33 8 51 39 FIRENZE 70 6 26 12 61 GENOVA 45 89 24 56 60 MILANO 3 29 78 31 16 NAPOLI 22 41 75 10 74 PALERMO 48 77 58 82 39 ROMA 19 54 22 8 61 TORINO 39 47 24 5 2 VENEZIA 37 1 62 63 70

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

I RITARDATARI

Superenalotto, 10eLotto e Lotto: appuntamenti ormai familiari per milioni di italiani che tentano la fortuna di settimana in settimana. Proviamo a dare una mano ai nostri lettori indicando i numeri ritardatari del gioco del Lotto, quelli che cioè non vengono estratti da più tempo e per un discorso meramente statistico dovrebbero avere più probabilità di farlo nel breve termine. Il primatista assoluto dei numeri ritardatari è il numero 82 sulla ruota di Firenze, assente da 144 estrazioni. In seconda posizione il numero 18 sulla ruota di Venezia: latitante da 121 concorsi. Completa il podio il numero 54, assente da 110 turni sulla ruota di Torino. Quarta piazza ad un'incollatura per il numero 9 sulla ruota di Venezia (109). New-entry nel club dei 100: si tratta del numero 12, da 100 concorso primula rossa della ruota Nazionale. (agg. di Dario D'Angelo)

CRESCE L'ATTESA PER LA PROSSIMA ESTRAZIONE

Ultima estrazione del mese per il Lotto, il Superenalotto e il 10eLotto e prima di questa settimana, ad un passo da agosto. Il caldo aumenta sempre di più, ma possiamo ancora contare su alcune certezze, come i due giochi della Sisal e il concorso che ci rivelerà i nuovi numeri vincenti. Le regioni attendono questo momento avvincente e pieno di sorprese, esattamente come tutti gli appassionati. Che cosa è successo nell'ultimo appuntamento del Lotto? A rivelarcelo sarà come al solito la Top 5 delle vincite regionali. Ritorna al primo posto la Lombardia, dopo essere stata spodestata per una settimana. Le vincite totali sono state 23.090 e il bottino oltre 825 mila euro, molto di più di quanto ha registrato la Campania. Secondo posto per la regione che è riuscita a superare la super campionessa, con più di 611 mila euro in premi e 8.169 vittorie. Il terzo posto è del Lazio, che supera i 456 mila euro per il montepremi e centra 9.304 vincite. Segue l'Emilia Romagna con quasi 435 mila euro e 8.224 vittorie, mentre al quinto ed ultimo posto troviamo il Piemonte, con 9.180 tagliandi vincenti e quasi 409 mila euro in premio. Rimane fuori dalla Top 5 il Veneto, anche se le 10.126 vincite ottenute posizionerebbero in realtà la regione al secondo posto.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Jackpot e SuperEnalotto ritornano sul palco della Sisal anche questa sera, grazie ad un nuovo concorso tutto da scoprire. I nuovi numeri vincenti prevedono un montepremi di 20,5 milioni di euro, ma solo nel caso in cui la sestina verrà centrata da qualcuno degli appassionati. La precedente estrazione ha visto invece un giro di vite su tutte le quote minori, a partire dal 4+. Il premio è stato di 27.305 euro, mentre i vincitori sono stati tre. Salgono a nove i giocatori che hanno realizzato il 5, con un premio da 20.510,31 euro, mentre sono 112 gli appassionati ad aver indovinato il 3+, del valore di 2.177 euro. Scende di quota anche il premio del 4, pari a 273,05 euro e ottenuto da 704 vincitori, mentre i 21,77 euro abbinati al 3 sono stati vinti da 26.184 giocatori. Ritorna sul fondo anche il premio del 2, con 5 euro destinati ai suoi 387.197 appassionati più fortunati. Il premio è identico a quanto offerto dallo 0+, ma assegnato a 22.548 vincitori. I giocatori che hanno indovinato l'1+ sono stati 11.476, per un premio da 10 euro a testa, mentre i 100 euro storici del 2+ sono stati imbroccati da 1.947 appassionati.

LA SMORFIA NAPOLETANA

I giocatori del Lotto sono già in posizione, alcuni di fronte al televisore altri al bar più vicino alla ricevitoria. Siamo in attesa dei nuovi numeri vincenti oppure anche solo di individuare le combinazioni che ci piacciono di più per compilare le nostre schedine. In molti casi infatti gli appassionati della Sisal navigano in alto mare proprio a causa di questo piccolo quanto necessario dettaglio. E non si parla di certo di vacanze e nuotate piacevoli, ma veri propri dubbi che confondono le idee dei giocatori. La nostra Rubrica ha già selezionato per voi una news interessante da vagliare grazie all'occhio attento della smorfia napoletana e che piacerà di certo a chi odia sapere in anticipo che cosa accadrà in un film o una serie tv. Parliamo dei famosi spoiler, che spesso guastano la visione di tanti utenti. Un servizio della Samsung Electronics Nordic promette di eliminare il problema alla radice, grazie a UnSpoil Me, un dispositivo che grazie alle tecniche del coach Fredrik Praesto, eliminerà ogni ricordo sui punti focali di trama e colpi di scena di vario tipo. Ogni sessione dura 18 minuti ed è sufficiente accedere al proprio televisore per seguire le istruzioni di Praesto, che mira a cambiare i processi mentali di nostro interesse. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo l'ipnosi, 40, la televisione, 62, la sorpresa, 70, la terapia, 37, e il ricordo, 52. Come Numero Oro scegliamo invece la cancellazione, 73.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

SuperEnalotto e Jackpot non saranno più un mistero: questa sera la nuova estrazione ci rivelerà quali saranno i numeri vincenti ed il destino del montepremi. Molti sono già all'opera per individuare un progetto vincente per fare il primo investimento, grazie al bottino appena realizzato. Anche la nostra Rubrica vi propone un'iniziativa presente su KickStarter che potrebbe interessare a molti, soprattutto perché è strettamente collegata con l'estate. Spyra One è infatti la pistola ad acqua di ultima generazione, in grado di auto-ricaricarsi, dal design moderno e dotata di comandi digitali. Spyra One funzione infatti grazie ad una batteria presente all'interno del dispositivo, che potrà essere controllata grazie ad un piccolo display. Il getto è più potente rispetto alle pistole ad acqua tradizionali, in grado di colpire a maggiore distanza. La pressione dell'acqua è mantenuta costante a prescindere dallo sparo: che sia il primo o l'ultimo proiettile ad acqua che spareremo, sarà sempre in grado di colpire al meglio lo sfortunato bersaglio. Il goal da 51 mila euro non è più un problema: anche se mancano ancora 35 giorni per gli ultimi versamenti, gli utenti hanno giù contribuito con quasi 200 mila euro.

