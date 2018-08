Aosta, 3 arresti per prostituzione minorile/ Ultime notizie: sesso in cambio di soldi dopo adescamento sul web

Aosta, 3 arresti per prostituzione minorile. Ultime notizie: sesso in cambio di soldi dopo adescamento sul web. Smantellata una rete di delinquenti che sfruttava dei giovani

Aosta, tre arresti per prostituzione minorile - Pixabay

Tre persone residenti ad Aosta e provincia, sono state arrestate con la grave accusa di prostituzione minorile. Come riferito dai colleghi de Quotidiano.net, tre uomini sono stati fermati dopo aver indotto alcuni minorenni per un periodo continuativo a concedere delle prestazioni sessuali in cambio di un compenso che variava dai 50 ai 200 euro. L’indagine condotta dalle forze dell’ordine aostane, è iniziata nel 2017, ed è stata portata avanti anche attraverso l’uso di strumenti informatici e telematici. Gli arrestati incontravano le vittime minorenni in luoghi appartati, per poi compiere ripetutamente atti sessuali, pienamente consapevoli della minore età dei loro “partner”.

TRE ARRESTI PER VIA DEI GRAVI ATTI COMPIUTI

L’adescamento avveniva attraverso inserzioni online sui siti di incontri, poi si stabiliva il luogo del vis-a-vis, e si portava a termine l’atto sessuale, al termine del quale venivano elargite delle cifre che variavano fra i 50 e i 200 euro di cui sopra. Viste le modalità di approccio e la forte probabilità di reiterazione, i tre uomini sono stati arrestati, accompagnati in carcere. Non sono state diffuse le generalità dei tre “sfruttatori”.

