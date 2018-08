Bimbo di 4 anni ingoia acino d'uva e rischia di soffocare/ Lecce, operato e salvato: "nessuna complicanza"

Bimbo di 4 anni ingoia acino d'uva e rischia di soffocare: il piccolo, figlio di una coppia salentina, è stato operato e salvato all'ospedale Vito Fazzi di Lecce.

10 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Ospedale da web

Un bambino di soli quattro anni ha rischiato di soffocare dopo aver ingoiato un acino d’uva. E’ accaduto a Lecce dove il piccolo è stato operato e salvato dal personale medico dell’ospedale Vito Fazzi della provincia. Il bambino, figlio di una coppia salentina residente all’estero, ma rientrata in Puglia per le vacanze, ha cominciato ad avere problemi respiratori dopo aver ingoiato l’acino d’uva. I genitori, allarmati, hanno portato il bambino al pronto soccorso del “Vito Fazzi” dove è stato prima affidato al reparto di Chirurgia pediatrica e poi, come spiega Salute Salento, portale specializzato nella sanità in provincia di Lecce, al personale esperto di Endoscopia digestiva e operativa. Il piccolo è stato così operato e salvato evitando che si ripetesse una nuova tragedia dopo quella di Lizzano, in provincia di Taranto, dove una bambina di appena due anni è morta per soffocamento da acino d’uva.

LE PAROLE DEL DOTTORE CHE HA SALVATO LA VITA AL BAMBINO

Il bambino è stato operato dal professor Roberto Leone che, dopo il delicato intervento chirurgico, ha dichiarato: “Il bambino aveva già subito la ricostruzione dell’esofago a causa di patologie congenite e viene seguito da un Centro specialistico. Quindi abbiamo sbloccato l’esofago e asportato il bolo alimentare per via endoscopica, senza praticare alcun taglio, senza alcuna complicanza”. Dopo poche ore, il bambino è tornato a casa con i genitori. Ora sta bene e ha già ricominciato a giocare e mangiare. Una vicenda che, fortunatamente, si è conclusa nel migliore dei modi e che ha portato nuovamente in alto la professionalità dell’equipe di Endoscopia digestiva dell’ospedale Fazzi, abituata ad operazione del genere.

