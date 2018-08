Cesare De Michelis, morto il presidente della Marsilio Editori/ Ultime notizie: scomparso all’età di 74 anni

E’ morto Cesare De Michelis, presidente della casa editrice Marsilio. A dare notizia della sua scomparsa sono i colleghi de Il Corriere della sera, edizione online, che sottolineano come il decesso sia avvenuto durante la notte appena passata in quel di Cortina d’Ampezzo, sulla Dolomiti. E’ considerato uno dei più grandi editori d’Italia, nonché «un eccezionale scopritore di talenti – scrive Il Corriere - e uno studioso raffinato, pieno di curiosità». E’ scomparso all’età di 74 anni, ma fra pochi giorni, il 19 di agosto, ne avrebbe compiuti 1975.

LA SUA CARRIERA IN BREVE

Nato nel 1943 a Dolo, in provincia di Venezia, era di famiglia di origini protestante, e insieme al fratello Gianni (ex ministro del partito socialista), era entrato fin dai primi anni della sua fondazione nella Marsilio, per poi far parte del consiglio di amministrazione dal 1965, e quindi scalare tutta la gerarchia. Margaret Mazzantini, Susanna Tamaro e Chiara Gamberale, sono alcune delle scrittrici lanciate da De Michelis, che ha inaugurato anche la moda del romanzo giallo scandinavo con la saga Millennium, poi divenuta un film. Aveva insegnato per anni Letteratura italiana all’ateneo di Padova e la sua biblioteca personale vantava più di centomila volumi.

