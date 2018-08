Esodo da bollino nero, traffico autostrade/ Ultime notizie bollettino viabilità: criticità nel weekend su A22

Esodo da bollino nero per traffico, ultime notizie bollettino viabilità: lunghe code in autostrada previste in prossimità di Ferragosto. La situazione in tempo reale.

10 agosto 2018 Emanuela Longo

Esodo da bollino nero, traffico autostrade (LaPresse)

Anche il prossimo fine settimana sarà all'insegna del traffico intenso sulle autostrade italiane in maniera ancora più significativa rispetto al precedente week end anche per effetto del Ferragosto ormai alle porte. Stando a quanto riportato da Agi.it già da questa mattina la circolazione si è presentata molto sostenuta lungo tutta la rete autostradale gestita da Anas con bollino rosso previsto per l’intera giornata. Da domani però la situazione muterà con l’introduzione del fatidico bollino nero con il quale si indica un flusso decisamente maggiore. Per la giornata di sabato 11 agosto, dunque, si prevede sin dalle prime ore traffico congestionato e bollino nero per via dei cospicui spostamenti lungo le dorsali adriatica, terrenica e jonica, compreso l’itinerario E45 che collega i due versanti d’Italia. Criticità sono state segnalate sin da oggi anche sulla A22 del Brennero e si ripercuoteranno nella giornata di sabato. Non saranno meno trafficati i varchi di confine verso la Francia, la Croazia e la Slovenia. Nel pomeriggio la situazione tenderà leggermente a migliorare ma continuerà a restare il bollino rosso che si estenderà anche alla mattina di domenica 12 agosto.

ESODO WEEKEND: BOLLINO NERO E TRAFFICO IN TILT

Dal pomeriggio della prossima domenica si prevede nuovamente traffico molto intenso sulle autostrade sin dal pomeriggio. In vista della bella stagione, chi non potrà godere delle meritate ferie dovrà accontentarsi di brevi spostamenti durante i weekend. Si prevede così traffico intenso anche per via dei numerosi spostamenti locali soprattutto in prossimità delle località balneari. Nel tardo pomeriggio di oggi sono stati segnalati problemi alla viabilità per traffico congestionato sulla statale 585 Fondo Valle del Noce, in prossimità di Maratea per flussi verso la costa tirrenica al confine tra Calabria e Campania ma anche verso la penisola Sorrentina. Anche per il nuovo fine settimana ricordiamo che sarà in vigore il divieto di transito di mezzi pesanti attivo da sabato nella fascia 8-22 e poi ancora domenica dalle 7 alle 22. Anas nei giorni scorsi ha deciso inoltre di aprire al traffico il tratto della nuova strada statale 534 di Cammarata e degli Stombi, in Calabria, al fine di rendere più agevoli gli spostamenti. Si tratta del nuovo tratto a doppia carreggiata lungo circa 7,5 km tra i comuni di Spezzano Albanese e Cassano allo Jonio, in provincia di Cosenza.

