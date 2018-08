Eurojackpot/ Estrazione oggi n 32/2018: i numeri vincenti (10 agosto 2018)

Eurojackpot, estrazione oggi n 32/2018: i numeri vincenti del 10 agosto 2018 in diretta in tutta Europa. Vincite e ultime notizie in aggiornamento live, tutti i risultati

Estrazione Eurojackpot

Eurojackpot, grande attesa per l’estrazione di oggi 10 agosto 2018, la numero 32/2018: quali saranno i numeri vincenti? Sette giorni fa, il 3 agosto 2018, nessuno è riuscito a indovinare la combinazione 5+2 assicurandosi il malloppo, vedremo cosa accadrà oggi: scommettitori pronti a vivere l’estrazione in diretta, vi riporteremo immediatamente i numeri vincenti in aggiornamento live. Parliamo di uno dei giochi più conosciuti che ci siano, che mette in palio sempre un jackpot milionario e mette in sfida con il resto d’Europa. Sono infatti diciotto i Paesi in gara per conquistare i premi in palio ogni venerdì, ovvero: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia. Appuntamento dunque alle ore 20.00, ma attenzione: oltre allo sperato 5+2 ci sono altre dodici categoria di vincita con le quali ottenere interessanti vincite.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT 10 AGOSTO 2018

4, 8, 12, 25, 31 più gli euronumeri 7 e 8: questi i numeri vincenti del trentunesimo concorso andato in scena lo scorso 3 agosto 2018. Montepremi da 19.554.498,00 euro con interessanti vincite: nonostante non sia stata indovinata la categoria del 5+2, ci sono stati cinque 5+1 (332.426,40 euro), quattordici 5+0 (41.902,40 euro) e settantaquattro 4+2 (2.642,40 euro). E partecipare a Eurojackpot è semplicissimo: basterà mettere in gioco almeno cinque numeri su cinquanta e due Euronumeri su dieci al costo di 2 euro. Come già sottolineato, sono dodici le categorie di vincita ed è possibile giocare in ricevitoria o attraverso la piattaforma online. Ricordiamo, infine, che c'è un termine massimo entro il quale presentare le ricevute vincenti: è di novanta giorni solari dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale. Attendiamo dunque l’estrazione delle ore 20.00, con migliaia di italiani che sperano di poter incassare il malloppo o, quantomeno, di centrare una delle categorie più remunerative previste dal concorso. Buona fortuna per l'estrazione di oggi di Eurojackpot!

