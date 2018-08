GUIDONIA, INCENDIO AL CAR: DISTRUTTO MAGAZZINO ALIMENTARI/ Video, paura per le fiamme divampate nella notte

Incendio nella notte a Guidonia, a 20 chilometri da Roma, in un grande magazzino di alimentari: sul posto sono intervenute cinque squadre di Vigili del Fuoco. Le ultime news.

10 agosto 2018 Redazione

Incendio a Guidonia (foto Fabio Merola)

Paura nella notte del 9 agosto, quando un'alta colonna di fumo nero si è sprigionata nell'area nord est della Capitale, ben visibile da diversi chilometri di distanza. Dalle prime informazioni le fiamme sono divampate dal Centro Agroalimentare di Setteville di Guidonia, il più grande e importante magazzino alimentare dell'Italia centromeridionale e uno dei più vasti in Europa, vero punto di riferimento per migliaia di commercianti in tutta la Penisola. Sembra che l'incendio sia scoppiato poco dopo le 21 nel magazzino alimentare cash&carry Majorana dei Mercati Generali di viale della Tenuta del Cavaliere. La fiamme hanno coinvolto un'area di circa 500 metri quadrati, rendendo necessario l'immediato intervento di cinque squadre di Vigili del Fuoco e i volontari del Nucleo Guidonia (Nvg) che in poche ore avrebbero riportato sotto controllo il grave incendio (clicca qui per vedere le immagini).

NESSUN FERITO NEL MAXI INCENDIO

Per circoscrivere le fiamme del maxi incendio divampato nella notte nel magazzino alimentare di Guidonia, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Roma e, su autorizzazione della Sala Operativa Regionale, gli uomini del Nucleo Volontari Guidonia (Nvg) della Protezione Civile in ausilio con rifornimento idrico. L'area, che si trova al confine fra il Comune della Città dell'Aria ed il IV Municipio Tiburtino (zona Case Rosse) è stata invasa dal fumo, creando grande apprensione tra gli abitanti. Fortunatamente, secondo la prima ricostruzione, non ci sarebbero feriti in seguito a quanto accaduto, poiché la struttura in tale orario era già chiusa. Anche la viabilità non avrebbe subito particolari modifiche, mentre ancora si attende la conta dei danni che, secondo una prima ricostruzione, sarebbero ingenti. Le cause del grave incendio sono al momento al vaglio degli inquirenti.

